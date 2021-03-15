Fenerbahçe'den Gökhan Gönül açıklaması: Ödem tespit edildi

Süper Lig’de oynanan Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül’ün sağlık durumu hakkında kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR’ı çekilen futbolcumuz Gökhan Gönül’ün, diz iç yan bağ üst yapışma yerinde ve oradaki kemikte ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Fenerbahçe Kulübü, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Gökhan Gönül’ün, diz iç yan bağ üst yapışma yerinde ve oradaki kemikte ödem tespit edildiğini açıkladı. pic.twitter.com/Wr53FOCNPe
Fenerbahçe Kulübü, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Gökhan Gönül’ün, diz iç yan bağ üst yapışma yerinde ve oradaki kemikte ödem tespit edildiğini açıkladı. pic.twitter.com/Wr53FOCNPe— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 15, 2021