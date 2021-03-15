Spor Fenerbahçeden Gökhan Gönül açıklaması Ödem tespit edildi
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Fenerbahçe'den Gökhan Gönül açıklaması: Ödem tespit edildi

Fenerbahçe Kulübü, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Gökhan Gönül’ün, diz iç yan bağ üst yapışma yerinde ve oradaki kemikte ödem tespit edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Gökhan Gönül, sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Gökhan Gönül, sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Süper Lig’de oynanan Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül’ün sağlık durumu hakkında kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR’ı çekilen futbolcumuz Gökhan Gönül’ün, diz iç yan bağ üst yapışma yerinde ve oradaki kemikte ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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