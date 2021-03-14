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Fenerbahçe'nin Kadıköy kabusu: Sarı lacivertliler yine evinde yine kaybetti

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi evinde lig sonuncusu Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Sarı lacivertliler, kendi sahasında bu sezon altıncı yenilgisini aldı. Gençlerbirliği ise ligde 11 hafta sonra galibiyet aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gençlerbirliği oyuncularının gol sevinci.
Gençlerbirliği oyuncularının gol sevinci.

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi evinde lig sonuncusu Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Sarı lacivertliler, kendi sahasında bu sezon altıncı yenilgisini aldı. Gençlerbirliği ise ligde 11 hafta sonra galibiyet aldı.

Maçtan dakikalar;

11. dakikada Luiz Gustavo’nun ara pasında sağ tarafta topu alan Osayi-Samuel’in ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Nordfeldt, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL!

  • 35. dakikada sağ kanattan Sosa’nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Filip Novak’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

GOL!

  • 39. dakikada sol taraftan Halil İbrahim Pehlivan’ın ortasında ön direkte Serdar Aziz’in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

43. dakikada orta sahada Candeias’ın ara pasında defansın arkasına iyi sarkan Sandro Lima’nın ceza sahası içine girmeye çalışırken topu ayağından aşmasıyla meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır’da kaldı.

49’uncu dakikada Nazım’ın ortasında topla buluşan Sosa’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlağa kaleci Nordfeldt hakim oldu.

61’inci dakikada Sosa'nın ara pasında topla buluşarak ceza sahası içi sağ çaprazına sarkan Samatta’nın yerden vuruşunda Arda Kızıldağ meşin yuvarlağı Cisse'den önce son anda kornere çeldi.

GOL!

  • 63’üncü dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sağ kanattan Candeias’ın ortasında arka direkte topla buluşan Ayite’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-2.

83’üncü dakikada Pelkas’ın pasında topla buluşan Sosa’nın vuruşunda kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

84’üncü dakikada Nazım Sangare'nin yerden pasında altıpasta topla buluşan Pelkas'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

85’inci dakikada Sefa’nın sağdan savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Mugni'nin vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

90+3’üncü dakikada Pelkas’ın ortasında savunmadan seken topla buluşan İrfan Can’ın ceza sahası içinden sert vuruşunda kale direğine çarpan top oyun alanına döndü.

  • Mücadele 2-1 Gençlerbirliği üstünlüğü ile sona erdi.

Filip Novak ilk golünü attı

Fenerbahçe’nin sezon başından Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı Filip Novak, sarı-lacivertlilerde ligdeki ilk golüne imza attı. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile ligde 7 gole imza atan Çekyalı oyuncu, Fenerbahçe’de ise gol sevinci yaşayamamıştı. Novak, Fenerbahçe formasıyla ligdeki ilk golünü 35. dakikada Sosa’nın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde arka direkte topla buluşarak yaptığı vuruşla Gençlerbirliği filelerine gönderdi. Novak, müsabakanın 57. dakikasında yerini İrfan Can Kahveci’ye bıraktı.

Gökhan Gönül sakatlandı

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesinin 44. dakikasında sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül sakatlığı sebebiyle yerini Nazım Sangare’ye bıraktı. İlk yarının ortalarında kendini yere bırakan Gönül daha sonra bir süre kendisini denedi. Ayağında ağrı hisseden tecrübeli futbolcu, kenara yaptığı değişiklik işaretinden sonra müsabakanın 44. dakikasında oyundan çıkarken yerine Nazım Sangare dahil oldu.

Mesut Özil tribünde

Süper Lig’in 30. haftasında oynanan Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesini sarı-lacivertli futbolcu Mesut Özil tribünden takip ediyor. Sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayan yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Takımıma bugün tribünden destek olacağım. Başarılar Fenerbahçe” ifadelerini kullandı.


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