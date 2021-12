Fenerbahçeli futbolcu milli takımını değiştirdi: Yeni formasıyla tarihe geçecek

İngiltere alt yaş milli takımlarında top koşturan Steven Caulker, milli takım tercihini değiştirdi.

İngiltere Milli Takımı formasını 2012'de yalnızca 1 kez hazırlık maçında giyen Caulker'ın değişiklik başvurusu kabul edildi.

Afrika Kupası'nda forma giyecek

Sierra Leone kökenli Steven Caulker milli formayla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek. FIFA'ya yaptığı başvuru kabul edilen futbolcu ulusal kariyerine Sierra Leone milli takımında devam edecek.

Sierra Leone, 1996'dan bu yana ilk kez Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterecek.

İngiltere formasını bir kez giyen Steven Caulker, 2012'de Büyük Britanya ile Londra Olimpiyatları'nda da forma giymişti.