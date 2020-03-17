Fenerbahçeli taraftarlardan isyan: Yeter artık

Fenerbahçe, Konyaspor yenilgisiyle kötü gidişini sürdürürken, bu zamana kadar Ali Koç’a destek veren taraftarlar da başkana cephe aldı. Taraftarlar geçtiğimiz sezon küme düşme tehlikesi yaşandığı dönemde bile yeniden yapılanma süreci nedeniyle Ali Koç’a desteğini esirgememişti. 20 yıl sonra Kadıköy’de Galatasaray karşısında alınan yenilgi taraftarı çılgına çevirmişti. Fenerbahçeli taraftarlar, Başkan Ali Koç’u sosyal medyadan istifaya davet etti. “Ali Koç istifa” hashtagi Twitter’da trend topic oldu. 3 Haziran 2018’de yapılan seçimler öncesinde iddialı sözler sarf eden başkan için “Ali Koç gelecek, güneş doğacak” denildi, ancak 1.5 senede güneş battı. Başkan Koç, “100 kişilik futbolcu havuzumuz var” dedi, ancak 1.5 senede bu havuzdan futbolcu transfer edilemedi.

Hasan Çetinkaya'dan Aziz Yıldırım itirafı: Kazansaydı onu getirecekti Yurt dışında yaşayan milli sporcuların ülke dışındaki hayatlarını TRT Spor'da ekrana getiren 'Sporcu Vizesi' programı, bu hafta, Fenerbahçe'de senelerce idari menajer olarak görev yapan ve şimdi Belçika'nın Westerlo Kulübü'nde ikinci başkan olan ama takımın her şeyinden sorumlu yöneticisi Hasan Çetinkaya'nın şehirde ve kulüpteki yaşamını gözler önüne serdi. Programın yapımcısı ve sunucusu Siyamend Kaçmaz'ın sorularını yanıtlayan Hasan Çetinkaya, Aziz Yıldırım'ın Ali Koç ile girdiği seçim yarışında galip gelmesi durumunda göreve getireceği, gizlilik anlaşması imzaladıkları ismi açıkladı.Fenerbahçe'nin genç yeteneği kaleci Berke Özer ve Galatasaray'dan kiralanan Recep Gül ile Fenerbahçe'den kiralanan Barış Alıcı'nın da forma giydiği Westerlo takımını yöneten Hasan Çetinkaya gün yüzüne çıkmamış Fenerbahçe anılarını anlattı."Aziz Yıldırım kazansaydı o ismi açıklayacaktık"Yönettiği Westerlo takımını bir proje olarak aldıklarını ve bu projeyi Belçika'nın önde gelen kulüplerinden bir tanesi haline getirmek için kolları sıvadıklarını belirten Çetinkaya şunları söyledi:"Burayı devraldığımızda 40 yıldır bir çivi bile çakılmamıştı. Sağ olsun başkanımız Oktay Bey önümüzü açtı. Projeyi üç ayak üzerine kurduk. Birincisi ekonomisini orta uzun vadede sürdürülebilir finansal bir yapıya kavuşturmak. Çünkü en önemlisi bu. İkincisi ise tesisleşme. Bu da olmazsa olmazlardan. Modern, profesyonel bir kulüp olmak istiyorsanız tesislerin ve futbolcuların üst düzey koşullarda çalışmalarını sağlamak için ortam sağlamanız gerekiyor. Üçüncüsü ise sportif başarı. Tabii ki ilk ikisi olmadan sportif başarı gelmeyeceği için ekonomik altyapı ve tesisleşmeye yöneldik. Üç yıl içerisinde Belçika'nın en önemli kulüplerinden bir tanesi haline getirmek istiyoruz. Bu konuda da iddialıyız. Ayrıca burada ülkemizi de temsil ediyoruz.Stadımız tam merkez olacak şekilde; 360 derece etrafımızda toplam 8 tane sahamız var. Ciddi bir futbol yapılandırma projemiz var. Chris van Puyvelde ile hareket ediyoruz. Bu arada Chris van Puyvelde'in kim olduğunu söyleyeyim size. Aziz Yıldırım'ın son Fenerbahçe seçimlerinde vaatlerinden bir tanesiydi. O dönem Chris van Puyvelde, Belçika Futbol Federasyonu ile 2018 Dünya Kupası'ndaydı. Dolayısıyla sözleşmesindeki gizlilik sebebiyle açıklanamamıştı. Ancak daha Dünya Kupası'na gitmeden önce biz onunla anlaşmıştık. Türkiye'ye geldi ve Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etmişti.""Aslında bence Fenerbahçe'nin ötesinde Türk futbolunun yapılandırılması için getirilmesi gereken önemli bir futbol adamıydı"Chris van Puyvelde'nin çok önemli bir futbol adamı olduğunu vurgulayan Çetinkaya, "Dünyanın en değerli futbol adamlarından bir tanesi. Kabul etmişti gelmeyi ve onu heyecanlandıran şey; Fenerbahçe'nin tüm Türkiye'de 80'e yakın futbol okulunun olmasıydı. 'Bunları birbirine entegre ederek futbolcu yetiştirecek müthiş bir futbolcu fabrikası kurabiliriz' diyordu. Seçimlerde farklı bir sonuç çıkınca ve Ali Bey kazandıktan sonra Chris van Puyvelde sözleşmesi de olmasına rağmen olmadı ve Çin Futbol Federasyonu'nun başına geçti. Aslında bence Fenerbahçe'nin ötesinde Türk futbolunun yapılandırabilmek için getirilmesi gereken önemli futbol adamıydı. Benim de çok iyi dostum, sürekli görüşüyoruz, buradaki yapıyı o kurdu" dedi."Aziz Yıldırım Roberto Carlos'a bu kadın kim diye sordurdu"Bugüne kadar kamplarda yaşadığı en ilginç olayı soran Siyamend Kaçmaz'a Macaristan'da Roberto Carlos ile yaşadıkları bir anısını anlatan Hasan Çetinkaya, şöyle devam etti:"Bizde kamplar biliyorsun çok daha sıkı oluyor, son çalıştığım Fenerbahçe'de daha sıkıydı. Böyle güzel komik anlarımızda olmadı değil hani. Bir gün Macaristan'a deplasmana gidiyoruz. Bizde o zamanlar dünya çapında üne sahip Roberto Carlos vardı. Takım önden otele gitti. Başkan Aziz Yıldırım da o zaman arkadaki delegasyonda geliyordu. Tabii Roberto Carlos gelir gelmez orada bir hanımefendi ile oturuyor sohbet ediyordu. Bir anda dikkat çekti. Başkan Aziz Yıldırım, 'Bu ne kardeşim. Bir sorun' dedi. Çok ciddi bir maçımız var. Sezonun ilk resmi maçı. Ben gittim 'Roberto bir gelir misin, görüşebilir miyiz?' dedim. Bizde futbolcunun erkek veya kadın fark etmez arkadaşı da olsa, bizden, yani o anki yönetimden izin alması gerekiyor otele birisini çağırması için. 'Kimseden izin almadın, hayırdır ne oluyor?' diye hafif bir sorguya çektim. 'O benim eşim, çocuğumun annesi' dedi. 'Nasıl yani?' diye sordum. Bana, 'Macaristan'da çocuğum var' dedi. Aziz Yıldırım'a gidip, 'Başkanım durum böyle böyle... Eşiymiş, çocuğunun annesiymiş' dedim. O da şaşırdı, 'Olur mu hiç' dedi. Hakikaten de çocuk da benziyor, yanlarında. Meğer sekiz çocuğu varmış, sonradan öğrendik, altı farklı eşten.""Niang transferi yüzünden az kalsın hayatımdan olacaktım"Bir başka ilginç olayı ise Mamadou Ninag'ın transerinde yaşadığını aktaran Çetinkaya, transfer sürecinde çok büyük bir tehlike atlattığını şöyle anlattı: "Mamadou Ninag'ı Marsilya'dan transfer ederken çok sıkıntılı bir süreç yaşadım. Çünkü Marsilya, Fransa'nın en hareketli yeri. Nüfusun yüzde altmışı da yabancı. Çoğunluk Kuzey Afrika kökenli insanların yaşadığı, suç oranları belki Fransa'nın en yüksek şehri. Çok karışık bir yer ve yeraltı suç örgütlerinin aktif olduğu bir yer. Şehrin en önemli olayı Olympique de Marsilya takımı ve onlar için olmazsa olmaz. Yani biz oraya gidip Niang'ı istediğimizde ve anlaştığımızda orada takım kaptanı ve Fransa ligi gol kralıydı. Teknik direktörleri de Didier Deschamps. Mamadou Ninag gelmek istiyor ama taraftar ayağa kalktı. 'Bunu satarsanız işte böyle olur, şöyle olur' gibi ciddi tehditler oldu. Ben orada yaklaşık bir hafta kaldım. Otelde beni tehdit ettiler. Sırf oyuncu transfer edeceğiz diye az daha hayatımızdan oluyorduk.""Fenerbahçeliler Belçikalılara Türkçe marş öğretmişler"Fenerbahçe taraftarlarının da kendilerini yalnız bırakmadığını ve Westerlo maçlarına geldiklerini dile getiren Çetinkaya, "Bir defasında maçtayım, maçın içerisinde kale arkasında bizim taraftarımız belli... Bir anda şöyle bir ses geldi, 'Lay lay lay lay lalalay ooo Westerlo' diye bir tezahürat geldi. Yanımda bizim kulübün genel direktörü vardı. Ona dedim ki, 'Bu pek Belçikalıların kullandığı bir tezahürat değil. Ne alaka?' diye sordum. Sonra bizim taraftar kale arkasında 'Fenerbahçe' diye tezahürat yapmaya başladı. Sonra anladık ki 50'ye yakın bir Fenerbahçeli grup taraftar Westerlo'ya destek olmaya gelmişler. Bizim taraftarımıza da Türkçe tezahürat yapmayı öğretmişler" dedi.Berke Özer: "Volkan Demirel şeker gibi adam" Westerlo'nun Fenerbahçe'den kiraladığı genç kaleci Berke Özer de Belçika'daki günlerinden ve ilginç anılarından söz etti. İngilizce bildiği için dil problemi yaşamadığını ancak fırsat buldukça Fransızca da öğrenmeye çalıştığını belirten Özer, "Şu anda inanılmaz mutluyum; futbol performansım, hayat....Çok rahat gerçekten; antrenman bitiyor, yemeğini yiyorsun, evine gidiyorsun. Ne bir stres ne bir baskı var. Burada bir gelenek var, kamp yapmıyorlar. Ben de ilk geldiğimde çok şaşırmıştım; Maçlardan önce bizde kamp olur, Fenerbahçe'de oynadığım zaman da Türkiye'de oynadım diğer maçlarda da; burada öyle bir şey yok. Daha çok futbolcuları rahat bırakmaya yönelik. Zaten her hafta maç oynuyoruz, psikolojik olarak kendimizi toparlamak için tesiste de kalmıyoruz, daha rahat olsun diye burada evde konsantre oluyorsun. Sadece maç günü maçı düşünüyorsun. Aslında bir yandan da yeterli oluyor baktığınız zaman. Zaten Recep'le birlikteyiz burada, sürekli boş vakitlerimizi birlikte geçiyoruz, aynı zamanda ekstra çalışma da yapıyoruz birlikte. O benim için de iyi bir avantaj. Burada tabii sürekli futbol futbol şeklinde değil de insanların özel hayatına da önem gösteriyorlar, saygı gösteriyorlar. Burada olmak da bir şans sonuçta" ifadelerini kullandı."Ben kaleciliğe Volkan ağabey yüzünden başladım"Fenerbahçe'nin eski file bekçisi ve şu anda teknik ekipte görevli Volkan Demirel'in kariyerindeki önemine dikkat çeken Berke Özer, şunları söyledi:"Erken yaşta Fenerbahçe'ye gittim. Bir sene içerisinde çok önemli tecrübeler edindim. Çok zor bir sene geçirdim. Ben kaleciliğe Volkan ağabey yüzünden başladım, onu televizyonda izleye izleye. Babam hiç kaleci falan olmam istemiyordu. Ben küçükken babam da eski kaleciydi, inanılmaz zorluklarından bahsederdi. Bir hatanda yaptığın iyi şeylerin unutulacağını hep söylüyordu. Ama ben televizyondan izleye izleye Volkan ağabeyi kendime idol olarak belirledim ve o günden sonra ben dedim ki kaleci olmak istiyorum. Öyle de başladım ama tek üzüldüğüm sadece bir sene çalışabildik. Ama o bir sene de yetti de arttı bile. Şu kadarını söyleyeyim; belki de bir insanın hayatta en çok istediği şey başıma geldi. Küçükken hep görüp fotoğraf çektirmek isterdim, elim ayağım titrerdi görüp fotoğraf çektirebilmek için ama bir sene birlikte çalıştık, birlikte vakit geçirdik. Hatta ilk Fenerbahçe'ye geldiğimde daha çömezdim. Kimseyi tanımıyoruz, etmiyoruz. Volkan ağabey de zaten dediğim gibi idolüm. Öyle uzaktan çekinerek bakıyorum yemek yerken falan...İstiyorum ama bir türlü konuşup sohbet edemiyorum. Bir gün Fenerbahçe Televizyonu'ndan gelmişlerdi röportaj için. İşte Volkan ağabey ile birlikte yeni Volkan gibi o tarzda bir haber çekiyorlardı. Elim ayağım titriyordu. İki kelimeyi bir araya getiremiyorum. En son bana döndü 'Oğlum rahat ol. Ben şeker gibi adamım' dedi. Ne zaman bundan sonra bir şey olsa hep dönüp bana bakıp 'Bak gördün mü, beni böyle zannediyorlar ama ben şeker gibi adamım' derdi. Hakikaten de öyle; sessiz, sakin ve şeker gibi bir insan."

Teknik direktör yok

Ali Koç, “Yüzünüzü öne eğdirmeyeceğim” dedi, Fenerbahçe taraftarının 2 senedir yüzü yerden kalkmadı. Ali Koç döneminde Fenerbahçe, Kadıköy’de 20 sene sonra Galatasaray’a kaybetti, erkek basketbolda 9 sene sonra Ataşehir’de G. Saray’a yenildi. Kulübün borcu azalmak bir yana sportif başarısızlık nedeniyle daha da arttı. Geçen sezonu 6. bitiren, bu sezon da 7. sırada yer alan sarı-lacivertli takımda marka değeri de hızla düşüyor. Futbol takımı iki haftadır teknik direktörsüz olarak maçlara çıkıyor. Koç, başarısızlıklara rağmen hatalarını görmeyip sürekli eski yönetimi, hakemleri suçlayan açıklamalar yapıyor. “Gurur duyacağınız Fenerbahçe” diyen Koç, rakiplerinin 1 puan aldığında üzüldüğü bir Fenerbahçe’ye dönüştürdü.



Plansızlık diz boyu Fenerbahçe yönetiminin son 2 sezonda yaşanan hüsranın ardından Ali Koç başkanlığındaki yönetimin başarısızlık konusunda kredisi kalmadı. Yönetim bu nedenle takımı gelecek sezon şampiyonluğa taşıyacak bir teknik heyeti takımın başına getirmek istiyor. Bu yüzden birçok adayla görüşmeler belli bir standartta devam ederken hala en net istenen teknik direktör konusunda çalışmalar sürüyor. Fenerbahçeli taraftarlarla da bir kırılma yaşandı, yönetime olan inancını kaybetti. Geçen sezon Fenerbahçe, Süper Lig’de küme düşme hattındayken dahi takımı yalnız bırakmayan sarı-lacivertli taraftarlar son oynanan Denizlispor mücadelesinde tribünleri doldurmadı. Yönetim yeniden taraftarların güvenini kazanmak için şampiyonluğa ulaşacak bir kadro oluşturmak ve şampiyonluğu garanti edecek bir teknik adamı takımın başına getirmek zorunda. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un taraftarların olduğu bölüme geçiş anı ve sonrasında yaşananlar... pic.twitter.com/JvrTFOr5du— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 23 Şubat 2020 B planı olmadığı ortaya çıktı, hazırlıksız yakalandıTeknik direktör Ersun Yanal’ın görevi bırakmasıyla Fenerbahçe yönetimi hazırlıksız yakalandı. Yanal’ın gitmesinin ardından yönetimin bir B planı olmadığı da ortaya çıktı. Ersun Yanal’ın sezon içerisinde 3 kez istifa kararı almasına rağmen yönetim olumsuz bir duruma karşı hazırlıksız yakalandı ve yollar ayrılmadı. Geçen sezon da 10. hafta sonrası teknik direktör Phillip Cocu ile yolların ayrılmasının ardından yardımcısı Erwin Koeman ile 9 maça çıkıldı. Ardından taraftarların baskısıyla Ersun Yanal teknik direktörlük görevine getirildi. Bu sezon Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından da yine bir boşluk yaşandı. 2 haftadır yardımcı antrenörler Zeki Murat Göle ve Volkan Demirel ile Fatih Yıldız ile yola devam ediyor. Takımı yönetmek Volkan'a kaldıFenerbahçe’de Ersun Yanal’ın ayrılmasının ardından yönetimin B planı olmadığı için önemli bir sorumluluk alarak yeni teknik heyet belli olana kadar takımı Volkan Demirel yönetecek. Bu süreçte futbolcu olarak görev yapan Emre Belözoğlu da Volkan’a yardımcı olacak.Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal’ın ayrılmasının ardından yönetimin B planı olmadığı için önemli bir sorumluluk alarak yeni teknik heyet belli olana kadar takımı Volkan Demirel yönetecek. Günün büyük bölümünü Can Bartu Tesisleri’nde geçiren Volkan Demirel antrenman öncesi yardımcı antrenörler Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız ile toplantı yapıyor, antrenmanda neler yapacaklarını belirliyor. Antrenman dilleri belirlendikten sonra Volkan Demirel sahaya çıkıyor. Yardımcı antrenör Volkan Demirel ayrıca daha önce birlikte çalıştığı teknik direktörlerle de görüşerek fikir alışverişinde bulunuyor. Antrenman sonrası da tesislerde kalan Volkan Demirel yardımcı antrenörlerle yine toplantı yapıyor ve yapılan çalışmaları değerlendiriyorlar. Rakip analizlerini de birlikte izledikten sonra bir sonraki idmanda yapacakları taktik çalışmaları belirliyorlar. Bu süreç ileride teknik direktör olmak isteyen Volkan Demirel için önemli bir tecrübe de oluşturuyor, sürekli notlar alıyor. Volkan Demirel takım seçimlerinden, maç analizlerine, rakip detaylarından, oyuncu performanslarına kadar her konuda Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız’ın yanı sıra takım kaptanı Emre Belözoğlu ile fikirlerini paylaşıyor. Oyuncularının moral motivasyonlarını yükseltmek adına da takım kaptanı Emre Belözoğlu ile birlikte oyuncularla bire bir özel görüşmeler yapan Volkan Demirel zorlu süreçte sarı-lacivertli takımdan daha fazla sorumluluk almalarını istiyor, kalan haftalarda neler yapmaları gerektiği konusunda görüşlerini belirtiyor. Sık sık futbolcularla sohbet de eden Volkan Demirel “İşimize odaklanalım. Ne olursa olsun son ana kadar mücadeleye devam edelim” ifadelerini kullanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal’ın ayrılmasının ardından geleceğin yıldızı olarak gösterilen Ömer Faruk Beyaz A takım kadrosuna da dahil edilirken, Volkan Demirel antrenmanda genç oyuncularla da yakından ilgileniyor, onlara geçmişte yaşadığı tecrübeleri aktarıyor.





Taraftarlardan tepki

Başkan Ali Koç’tan desteğini çeken taraftarlar, Fenerbahçe’nin ortaya koyduğu performanstan memnun değil. Taraftarların mesajlarında; “Bu kabus bizleri gün geçtikçe içinden çıkılmaz bir duruma sürüklemektedir. Geçmişte herkesin hatırında kalıcı bir yer etmiş olan Fenerbahçe’nin bu durumunu kabul etmiyor ve özümüze dönmek için somut adımlar atılmasını bekliyoruz. Al vizyonunu da git bu kulüpten. Yazıklar olsun. Son 2 yılda kimseye destek olmadığımız kadar sana destek olduk, senin bize layık gördüğün Fenerbahçe bu. Yeter artık. Siz onun vizyonunu daha anlayamamışsınız, daha küme düşürecek büyük vizyon başkan. Hayal ettiği Fenerbahçe buymuş galiba. Her branşta rezalet sonuçlar. Bravo Başkan. Her sene daha da kötüsünü yaşattığın için!” gibi ifadeler yer aldı.





