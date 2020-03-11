Plansızlık diz boyu

Fenerbahçe yönetiminin son 2 sezonda yaşanan hüsranın ardından Ali Koç başkanlığındaki yönetimin başarısızlık konusunda kredisi kalmadı. Yönetim bu nedenle takımı gelecek sezon şampiyonluğa taşıyacak bir teknik heyeti takımın başına getirmek istiyor. Bu yüzden birçok adayla görüşmeler belli bir standartta devam ederken hala en net istenen teknik direktör konusunda çalışmalar sürüyor.

Fenerbahçeli taraftarlarla da bir kırılma yaşandı, yönetime olan inancını kaybetti. Geçen sezon Fenerbahçe, Süper Lig’de küme düşme hattındayken dahi takımı yalnız bırakmayan sarı-lacivertli taraftarlar son oynanan Denizlispor mücadelesinde tribünleri doldurmadı. Yönetim yeniden taraftarların güvenini kazanmak için şampiyonluğa ulaşacak bir kadro oluşturmak ve şampiyonluğu garanti edecek bir teknik adamı takımın başına getirmek zorunda.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un taraftarların olduğu bölüme geçiş anı ve sonrasında yaşananlar... pic.twitter.com/JvrTFOr5du — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 23 Şubat 2020

B planı olmadığı ortaya çıktı, hazırlıksız yakalandı

Teknik direktör Ersun Yanal’ın görevi bırakmasıyla Fenerbahçe yönetimi hazırlıksız yakalandı. Yanal’ın gitmesinin ardından yönetimin bir B planı olmadığı da ortaya çıktı. Ersun Yanal’ın sezon içerisinde 3 kez istifa kararı almasına rağmen yönetim olumsuz bir duruma karşı hazırlıksız yakalandı ve yollar ayrılmadı. Geçen sezon da 10. hafta sonrası teknik direktör Phillip Cocu ile yolların ayrılmasının ardından yardımcısı Erwin Koeman ile 9 maça çıkıldı. Ardından taraftarların baskısıyla Ersun Yanal teknik direktörlük görevine getirildi. Bu sezon Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından da yine bir boşluk yaşandı. 2 haftadır yardımcı antrenörler Zeki Murat Göle ve Volkan Demirel ile Fatih Yıldız ile yola devam ediyor.

Takımı yönetmek Volkan'a kaldı

Fenerbahçe’de Ersun Yanal’ın ayrılmasının ardından yönetimin B planı olmadığı için önemli bir sorumluluk alarak yeni teknik heyet belli olana kadar takımı Volkan Demirel yönetecek. Bu süreçte futbolcu olarak görev yapan Emre Belözoğlu da Volkan’a yardımcı olacak.

Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal’ın ayrılmasının ardından yönetimin B planı olmadığı için önemli bir sorumluluk alarak yeni teknik heyet belli olana kadar takımı Volkan Demirel yönetecek. Günün büyük bölümünü Can Bartu Tesisleri’nde geçiren Volkan Demirel antrenman öncesi yardımcı antrenörler Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız ile toplantı yapıyor, antrenmanda neler yapacaklarını belirliyor. Antrenman dilleri belirlendikten sonra Volkan Demirel sahaya çıkıyor. Yardımcı antrenör Volkan Demirel ayrıca daha önce birlikte çalıştığı teknik direktörlerle de görüşerek fikir alışverişinde bulunuyor. Antrenman sonrası da tesislerde kalan Volkan Demirel yardımcı antrenörlerle yine toplantı yapıyor ve yapılan çalışmaları değerlendiriyorlar. Rakip analizlerini de birlikte izledikten sonra bir sonraki idmanda yapacakları taktik çalışmaları belirliyorlar. Bu süreç ileride teknik direktör olmak isteyen Volkan Demirel için önemli bir tecrübe de oluşturuyor, sürekli notlar alıyor. Volkan Demirel takım seçimlerinden, maç analizlerine, rakip detaylarından, oyuncu performanslarına kadar her konuda Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız’ın yanı sıra takım kaptanı Emre Belözoğlu ile fikirlerini paylaşıyor. Oyuncularının moral motivasyonlarını yükseltmek adına da takım kaptanı Emre Belözoğlu ile birlikte oyuncularla bire bir özel görüşmeler yapan Volkan Demirel zorlu süreçte sarı-lacivertli takımdan daha fazla sorumluluk almalarını istiyor, kalan haftalarda neler yapmaları gerektiği konusunda görüşlerini belirtiyor. Sık sık futbolcularla sohbet de eden Volkan Demirel “İşimize odaklanalım. Ne olursa olsun son ana kadar mücadeleye devam edelim” ifadelerini kullanıyor.

Teknik direktör Ersun Yanal’ın ayrılmasının ardından geleceğin yıldızı olarak gösterilen Ömer Faruk Beyaz A takım kadrosuna da dahil edilirken, Volkan Demirel antrenmanda genç oyuncularla da yakından ilgileniyor, onlara geçmişte yaşadığı tecrübeleri aktarıyor.



