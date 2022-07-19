Spor Fenerbahçeli Uğur Kaan Göztepede
TRANSFER

Fenerbahçeli Uğur Kaan Göztepe'de

1. Lig ekiplerinden Göztepe, Fenerbahçe'den 19 yaşındaki sağ bek Uğur Kaan Yıldız'ın transferini resmileştirdi.

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Haber Merkezi DHA
Fenerbahçeli Uğur Kaan Göztepede
Göztepe atkısıyla poz verdi.

Sarı-kırmızılılar Uğur Kaan ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2002 doğumlu defans oyuncusu Uğur Kaan Yıldız ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 3+1 yıllık sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Uğur Kaan, geçen sezon Bursaspor'a kiralandı.

1. Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan yeşil-beyazlılarla 8'i lig, 3'ü kupa olmak üzere 11 maça çıkan genç futbolcu, toplam 888 dakika sahada kalıp 1 gol attı.

Göztepe, Uğur Kaan'ın yanı sıra Obinna Mamah, Romal Palmer, Hüsamettin Yener, Berkin Özgür ve Berkay Atay'ı transfer etti.

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