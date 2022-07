Fenerbahçeli Uğur Kaan Göztepe'de

Sarı-kırmızılılar Uğur Kaan ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2002 doğumlu defans oyuncusu Uğur Kaan Yıldız ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 3+1 yıllık sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Uğur Kaan, geçen sezon Bursaspor'a kiralandı.

1. Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan yeşil-beyazlılarla 8'i lig, 3'ü kupa olmak üzere 11 maça çıkan genç futbolcu, toplam 888 dakika sahada kalıp 1 gol attı.

Göztepe, Uğur Kaan'ın yanı sıra Obinna Mamah, Romal Palmer, Hüsamettin Yener, Berkin Özgür ve Berkay Atay'ı transfer etti.

#Transfer: 2002 doğumlu defans oyuncusu Uğur Kaan Yıldız ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 3+1 yıllık sözleşme imzaladık.#Transfer: 2002 born defender Uğur Kaan Yıldız has signed a 3 year contract with 1 year option in the Club’s favour. https://t.co/Okfzb2qBBm#Göztepe pic.twitter.com/4MqpHGwVjq REKLAM July 18, 2022