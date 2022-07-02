Göztepe'den iki transfer

Halil Akbunar'ı Belçika ekibi Westerlo'ya satmaya hazırlanan İzmir ekibi transfer çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.
4 yıllık sözleşme imzaladık
Teknik direktörlük koltuğuna Turgay Altay'ı oturtan sarı-kırmızılılar Kenneth Obinna Mamah ve Romal Palmer'a imza attırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamalarda, "1998 doğumlu hücum oyuncusu Kenneth Obinna Mamah ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. 1998 doğumlu orta saha oyuncusu Romal Palmer ile 4 yıllık sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı.
- Son olarak İtalya'nın Citta Varese takımında oynayan Nijeryalı Mamah, İtalya'da toplam 46 maça çıkıp 14 gol attı.
- Championship takımı Barnsley'den gelen İngiliz futbolcu Palmer ise geçen sezon 35 resmi maça çıkıp 1 kez fileleri sarstı, 2 asist yaptı.
#Transfer: 1998 doğumlu orta saha oyuncusu Romal Palmer ile 4 yıllık sözleşme imzaladık.#Transfer: 1998 born midfielder Romal Palmer has signed an 4 year contract.https://t.co/SHnWncwKZn#Göztepe pic.twitter.com/5Uvfi6SOSD
#Transfer: 1998 doğumlu orta saha oyuncusu Romal Palmer ile 4 yıllık sözleşme imzaladık.#Transfer: 1998 born midfielder Romal Palmer has signed an 4 year contract.https://t.co/SHnWncwKZn#Göztepe pic.twitter.com/5Uvfi6SOSD— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) July 1, 2022
#Transfer: 1998 doğumlu hücum oyuncusu Kenneth Obinna Mamah ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 2+1 yıllık sözleşme imzaladık.#Transfer: 1998 born forward Kenneth Obinna Mamah has signed a 2 years contract with 1 year option in the Club’s favour. https://t.co/83BtxGPf6J#Göztepe pic.twitter.com/b3qHqdNnOo
#Transfer: 1998 doğumlu hücum oyuncusu Kenneth Obinna Mamah ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 2+1 yıllık sözleşme imzaladık.#Transfer: 1998 born forward Kenneth Obinna Mamah has signed a 2 years contract with 1 year option in the Club’s favour. https://t.co/83BtxGPf6J#Göztepe pic.twitter.com/b3qHqdNnOo— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) July 1, 2022