Göztepe'den iki transfer

Dünya

ABD'deki göçmen faciasında skandal iddia: Şoför klimayı bilerek kapattı

ABD'nin Texas eyaletinde terk edilmiş kamyonda hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 53'e yükseldi. Mahkeme belgelerine göre kamyon şoförü ile insan kaçakçılığı planlayan Christian Martinez'in ABD Göç ve Gümrük Muhafaza Dairesi için çalışan bir dedektife "Sürücünün klima ünitesinin çalışmayı durdurduğunu ve bireylerin ölmesinin nedeninin bu olduğunu bilmiyordu" dediği iddia edildi.