Göztepe'den iki transfer

Halil Akbunar'ı Belçika ekibi Westerlo'ya satmaya hazırlanan İzmir ekibi transfer çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

4 yıllık sözleşme imzaladık

Teknik direktörlük koltuğuna Turgay Altay'ı oturtan sarı-kırmızılılar Kenneth Obinna Mamah ve Romal Palmer'a imza attırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamalarda, "1998 doğumlu hücum oyuncusu Kenneth Obinna Mamah ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. 1998 doğumlu orta saha oyuncusu Romal Palmer ile 4 yıllık sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı.

Son olarak İtalya'nın Citta Varese takımında oynayan Nijeryalı Mamah, İtalya'da toplam 46 maça çıkıp 14 gol attı.

Championship takımı Barnsley'den gelen İngiliz futbolcu Palmer ise geçen sezon 35 resmi maça çıkıp 1 kez fileleri sarstı, 2 asist yaptı.

#Transfer: 1998 doğumlu orta saha oyuncusu Romal Palmer ile 4 yıllık sözleşme imzaladık.#Transfer: 1998 born midfielder Romal Palmer has signed an 4 year contract.