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Fenerbahçeli yıldızdan koronavirüs mesajı: Lütfen evinizde kalın

Fenerbahçeli basketbolcu Gigi Datome, Türkiye’nin koronavirüste ülkesi İtalya gibi olamaması için Türk halkına evden çıkmamaları konusunda çağrı yaptı.

Haber Merkezi İHA
Fenerbahçe'de forma giyen İtalyan milli basketbolcu Luigi Datome

Fenerbahçe'de forma giyen İtalyan milli basketbolcu Luigi Datome

Fenerbahçe Beko’nun İtalyan basketbolcusu Gigi Datome, sosyal medya hesabından Türk halkına koronavirüs salgını hakkında çağrıda bulundu.


Ülkesinin zor bir durumda olduğunu ve Türkiye’nin de bu duruma düşmesini istemediğini belirten Datome, “Türkiye’de henüz acil bir durum olmadığını görüyorum. Virüsün yayılmasını önlemek için yapmanız gereken tek şey evde kalmak. Havanın çok güzel olduğunu biliyorum ama sağlıktan bahsediyorum. Lütfen evinizde kalın. Kalabalık yerlerden kaçının. Türkiye’nin İtalya ile aynı duruma düşmesini gerçekten istemiyorum” açıklamasını yaptı.

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