SERİE A

Fenerbahçelileri yıkan imza: Kolarov Roma'da kaldı

Fenerbahçe'nin sezon başında ısrarla istediği Aleksandar Kolarov, Roma kulübüyle sözleşmesini uzattı. Sırp futbolcu gelecek sezonun sonuna kadar İtalyan kulübünde forma giymeye devam edecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aleksandar Kolarov

Aleksandar Kolarov

Fotoğraf: DAVID W CERNY

Fenerbahçe'nin sezon başında ısrarla istediği Sırp sol bek Kolarov, Roma kulübüyle sözleşmesini uzattı.

Sezon başında Fenerbahçe'nin gündemine gelen ve menajerleri İstanbul'a gelen Sırp futbolcunun Ocak ayında takımdan ayrılabileceği belirtilmiş hatta sarı lacivertlilerin bu transferi devre arasında bitirebileceği iddia edilmişti. Ancak başarılı oyuncu tercihini Roma'da kalmaktan yana kullandı.

Tecrübeli oyuncu 2021 yılına kadar uzattığı sözleşmesi sonrasında, "Kulübe çok teşekkür ederim, bu sözleşmenin benim için anlamı büyük" ifadelerini kullandı.

Kolarov, Roma kariyerinde çıktığı 113 maçta 17 gol attı 18 de asist yaptı.

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