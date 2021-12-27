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Fenerbahçe'nin istediği Joachim Löw kararını verdi: Yeni takımı belli oldu

Teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Slaven Bilic ve Joachim Löw'e teklif götürmüştü. Alman basını, Löw'ün Fenerbahçe'ye gitmeyeceğini duyururken aynı zamanda hangi takıma gidebileceğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin istediği Joachim Löw kararını verdi: Yeni takımı belli oldu
Joachim Löw 1998-1999 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

Sezona teknik direktör Vitor Pereira ile başlayan Fenerbahçe, 17 haftanın ardından Portekizli hoca ile yollarını ayırdı. Yeni teknik direktör arayışlarına giren sarı-lacivertli yönetim, Slaven Bilic ve Joachim Löw'e teklif götürdü.

Leipzig veya Hertha Berlin

Alman basınından BILD'in haberine göre; Löw, şu anda Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor. Gideceği kulübün finansal olarak iyi bir seviyede olmasına dikkat edecek olan Alman hoca, transfer yapabilme şansının olması nedeniyle Leipzig ve Hertha Berlin'e sıcak bakıyor.

  • 1998-1999 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran Joachim Löw, 38 maçta, 2.05 puan ortalaması yakalamıştı.

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