Spor Rıdvan Dilmen "O hoca Fenerbahçeyi kaldıramaz"
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Rıdvan Dilmen: "O hoca Fenerbahçe'yi kaldıramaz"

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Fenerbahçe sahasında Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin hoca adayları hakkında konuştu. Joachim Löw'ün Fenerbahçe'den yüksek miktarda maaş isteyeceğini söyleyen Dilmen, aynı zamanda teknik direktör adayları arasında adı geçen Okan Buruk'un bu görevi kaldıramayacağını ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen: O hoca Fenerbahçeyi kaldıramaz
Okan Buruk'un adı Fenerbahçe ile anılıyor.

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Malatyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım Novak ve Pelkas'ın attığı gollerle 2-0 kazandı. Karşılaşma sonrasında TRT Spor'da açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin hoca adaylarını değerlendirdi. Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"En büyük hatayı yaptı"

"Bence Fenerbahçe'de Ali Koç en büyük hatayı Aykut Kocaman döneminde yaptı. Oturmuş bir kadrosu vardı, devam edebilirdi ama neden devam etmedin diyemeyiz. Başarısız olursa gönderebilirdiniz."

"Erol Bulut erken oldu"

"Ersun Yanal, doğru bir tercihti o zaman. Erol Bulut için erken dönemdi Fenerbahçe. Pereira, bir tercihtir olabilir ama ısrarı gördüğünüz zaman. Fenerbahçe'nin bana göre çok iyi 5-6 tane oyuncusu var. Bunların yanını iyi bir şekilde donatamadığınız zaman."

"Yönetim için 'gong' sesi"

"Bundan sonra Fenerbahçe için zor bir süreç başladı, bunu ilk defa gördüm. Bir 'gong', ama bu 'gong' yönetim için. Fenerbahçe'nin yuhalanan bu kadrosu doğru eklemelerle 2-3 sezonu forse edebilecek bir kadro. Fenerbahçe kadrosunun yaş ortalaması çok yüksek değil."

"Löw en az 4-5 ister"

"Şimdi Löw deniyor. Löw, Pereira'nın parasına çalışır mı? Pereira'nın ne kadar aldığını bilmiyorum ama Löw en az 4-5 ister."

"Fatih Terim'i istemezler"

Fenerbahçe taraftarına 5 yıl şampiyonluk garantisi verseler de Fatih Terim'i istemez. Galatasaraylılar da benim gibi, Aykut Kocaman gibi isimleri istemezler.

  • "Okan Buruk kaldıramaz"
  • "Okan Buruk ismi geçiyor ama falan ben isim de çok konuşmak istemiyorum ama Fenerbahçe'yi kaldırabilecek bir isim değil. Okan Buruk için bir gün Galatasaray'da olacaktır. Belki Beşiktaş'ta olabilir."

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