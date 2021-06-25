Fenerbahçe'nin istediği Lucien Favre Crystal Palace'tan vazgeçti

Yeni sezon öncesinde hoca arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de, son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'u çalıştıran Lucien Favre gündeme gelmişti. Fakat İsviçreli hocanın temsilcisi, Favre'nin baskılı bir ortamda çalışamayacağını ve Türkiye'nin onun için uygun olmadığını belirtmişti. Yapılan bu görüşmenin ardından Fenerbahçe'de, Lucien Favre ismi rafa kaldırılmıştı.

63 yaşındaki hocayla sadece sarı-lacivertliler değil aynı zamanda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta ilgilenmişti. Hatta İngilizler, Favre ile 3 yıllık anlaşma sağlanmış ve çalışma izni izni için başvurular bile yapılmıştı.

Favre vazgeçti

Fakat Guardian'da yer alan habere göre Favre, Crystal Palace'a gitmekten vazgeçti. Teknik direktörlüğe dönmek için kendini henüz hazır hissetmediğini belirten 63 yaşındaki tecrübeli hoca, bir süre daha takım çalıştırmayı düşünmüyor.

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13 Aralık 2020 yılında Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'dan ayrılan Lucien Fave, o tarihten bu yana herhangi bir takım çalıştırmadı.

SPOR Fenerbahçe'de ibre Lucien Favre'den yana