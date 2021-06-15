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Fenerbahçe'de ibre Lucien Favre'den yana

Yeni sezon çalışmalarının başlamasına kısa süre kala teknik direktör konusunu çözemeyen Fenerbahçe, İsviçreli çalıştırıcı Lucien Favre'ye 3 yıllık teklif götürdü. Sarı-lacivertliler, teknik adam sorununu çözdükten sonra kadro planlamasına geçecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede ibre Lucien Favreden yana
Lucien Favre

Sezonun bitmesiyle birlikte Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Lucien Favre’yi getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli yönetim, İsviçreli teknik direktörle görüşmeleri hızlandırırken, bu hafta içerisinde Lucien Favre’nin kesin kararını vermesi bekleniyor.

2+1 yıllık sözleşme teklif edilen 63 yaşındaki teknik adamın geniş yetkilerle göreve geleceği belirtildi. Lucian Favre’nin istediği maaş ile Fenerbahçe’nin önerdiği maaş arasında fark olduğu, bu konuda görüşmelerin devam ettiği ve sarı lacivertli yönetimin yıllık ücret konusunda tüm şartları zorladığı belirtildi. Fenerbahçe’nin tecrübeli teknik adama başarı bonuslarıyla birlikte 3 milyon euroyu aşan bir ücret teklif ettiği belirtildi.

Teklife sıcak bakıyor

Fenerbahçe yönetimi, Türkiye’de çalışmayı düşünmeyen Lucien Favre’ye yapmayı planladıkları projeleri ve hedefleri anlattı, kadro tanıtımının ardından da tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertli takıma sıcak bakmaya başladı. Yönetim, geçmiş tecrübelerinden dolayı teknik direktör seçiminde hata yapmamak için ince eleyip sık dokurken, Lucien Favre’ye de 3 yıllık sözleşme ve kalıcı projeler sunduğu belirtildi.

  • Sarı-lacivertli takımın, temmuz ayının ilk haftasında yeni sezon kamp çalışmalarına başlaması bekleniyor. Kamp çalışmalarına kısa bir süre kalmasına rağmen teknik direktör belli olmaması, kadro planlamasını da etkiliyor. Bu nedenle Fenerbahçe’nin yeni teknik direktör konusunu bir an önce çömesi bekleniyor.

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