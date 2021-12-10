Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nden kazandığı para belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ni 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin elde ettiği gelir belli oldu. Sarı-lacivertli takım, katılım payı olarak 3.63 milyon euro kazandı.
Fenerbahçe ayrıca katsayı primi olarak da 2.5 milyon euro gelir elde etti. Grupta 1 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı-lacivertli takım 1.26 milyon euro kazandı.
- Sarı-lacivertli takım bu sezon toplamda UEFA Avrupa Ligi'nden 7.39 milyon euroyu kasasına koydu.
MS | 1-1#FBvSGE #UEL pic.twitter.com/iIfApjpH6l
MS | 1-1#FBvSGE #UEL pic.twitter.com/iIfApjpH6l— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 9, 2021