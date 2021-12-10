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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nden kazandığı para belli oldu

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Sarı-lacivertli takımın bu turda elde ettiği net gelir de belli oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçenin UEFA Avrupa Liginden kazandığı para belli oldu
Fenerbahçe yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi'ni 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin elde ettiği gelir belli oldu. Sarı-lacivertli takım, katılım payı olarak 3.63 milyon euro kazandı.

Fenerbahçe ayrıca katsayı primi olarak da 2.5 milyon euro gelir elde etti. Grupta 1 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı-lacivertli takım 1.26 milyon euro kazandı.

  • Sarı-lacivertli takım bu sezon toplamda UEFA Avrupa Ligi'nden 7.39 milyon euroyu kasasına koydu.

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