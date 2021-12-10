Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nden kazandığı para belli oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Beş maç sonra müzemizde duran kupaya tekrar ulaşmak demektir

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6'ncı hafta maçında Roma Olimpiyat Stadı'nda Lazio ile karşılaştı. Roma'da, alacağı 1 puanın lider olarak üst tura yükselmeye yeteceği karşılaşmaya dengeli başlayan Galatasaray, maçtan 0-0'lık eşitlikle ayrılarak grubu namağlup lider tamamladı ve son 16 turuna kaldı.



Karşılaşma sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Deneyimli teknik adam, gazetecilerin sorduğu şampiyonluk sorusuna da değindi. Hayaller yaşanmadan bir yere varılamayacağını belirten Terim, 'İlk 16'ya kaldık. Bu ne demektir? 5 maç. Sonra, o işte evimizde duran, müzemizde duran kupaya ulaşmak demektir. 5 maç sonra. O kadar basite indi. Şöyle baktığınız zaman 5 maç sonra olabilir.' ifadelerini kullandı.