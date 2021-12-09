Kadıköy'de puanlar paylaşıldı: Fenerbahçe yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6'ncı ve son hafta maçında evinde Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.
- Alman temsilcisi Frankfurt ise grubunu lider tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.
Maçtan dakikalar;
3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Borre’nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Berke’de kaldı.
10. dakikada sol taraftan Kostic’in içeri çevirdiği topa arka direkte Kamada’nın gelişine vuruşunu kaleci Berke kurtardı.
GOL!
- 29. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Borre’nin pasında penaltı noktası yakınlarında Sow’un vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
GOL!
- 42. dakikada sağ çaprazdan İrfan Can’ın yaptığı ortada kale önünde oluşan karambolde Berisha’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
57'nci dakikada Kamada'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kostic'in uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
75'inci dakikada Lammers'in sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
- Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6'ncı ve son hafta maçında evinde Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek pic.twitter.com/1IyazHKg1d
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6'ncı ve son hafta maçında evinde Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek pic.twitter.com/1IyazHKg1d— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 9, 2021
Okocha yeniden Kadıköy’de
- Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt ile oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde sarı-lacivertlilerin efsanevi futbolcularından Jay Jay Okocha’ya Mesut Özil tarafından 10 numaralı forma hediye edildi. Formayı alan Okocha taraftarları selamlarken, tezahüratlara alkışlarla karşılık verdi.
Kuntz maçı tribünden takip etti
- Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt arasında oynanan maçı A Milli Futbol Takımı Teknik Ditrektörü Stefan Kuntz da izledi. Ülker Stadyumu'na gelen Kuntz, mücadeleyi protokol tribününden takip etti.