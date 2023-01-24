Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ümraniyespor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım 2-1 kazandı. Karşılaşmada Fenerbahçe'nin attığı ikinci gol, VAR incelemesiyle birlikte geçerli sayıldı.

Fenerbahçe'nin ikinci golünde faul var mı?

Fenerbahçe'nin ikinci golünde faul var mı?

Sosyal medya ise bu golün, faul nedeniyle geçersiz sayılması gerektiği iddia edildi. Atağın başlangıcında Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'ın, rakibine faul yaparak topu aldığı savunuldu. Pozisyonu inceleyen eski hakemler ise, gol kararının doğru olduğunu ifade etti. İşte hakemlerin pozisyon hakkındaki yorumları;