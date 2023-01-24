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Spor

Fenerbahçe'nin ikinci golünde faul var mı? Eski hakemler açıkladı

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelede sarı-lacivertli takımın attığı ikinci golün, faul olması gerektiği iddia edilirken, eski hakemler ise gol kararının doğru olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
09:25 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Fenerbahçeli futbolcuların sevinçleri

Fenerbahçeli futbolcuların sevinçleri

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ümraniyespor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım 2-1 kazandı. Karşılaşmada Fenerbahçe'nin attığı ikinci gol, VAR incelemesiyle birlikte geçerli sayıldı.


Fenerbahçe'nin ikinci golünde faul var mı?

Sosyal medya ise bu golün, faul nedeniyle geçersiz sayılması gerektiği iddia edildi. Atağın başlangıcında Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'ın, rakibine faul yaparak topu aldığı savunuldu. Pozisyonu inceleyen eski hakemler ise, gol kararının doğru olduğunu ifade etti. İşte hakemlerin pozisyon hakkındaki yorumları;


Erman Toroğlu:
"Faul yok"
Ahmet Çakar:
"Faul var"
Fırat Aydınus:
"Faul yok"
Lale Orta:
"Faul yok
Bülent Yıldırım:
"Faul yok"
Deniz Çoban:
"Faul yok"
Bünyamin Gezer: "
Faul yok"





#Fenerbahçe
#Süper Lig
#Ümraniyespor
1 saat önce
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Fenerbahçe'nin ikinci golünde faul var mı? Eski hakemler açıkladı
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