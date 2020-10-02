Fenerbahçe’ye Karagümrük maçı öncesi müjdeli haber

Fenerbahçe, Süper Lig’de ilk defa 1959 yılında karşılaştığı rakibi Fatih Karagümrük ile bu hafta oynanacak müsabakayla 9. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’in 4. haftasında Fatih Karagümrük ile evinde karşılaşacak olan Fenerbahçe daha önce rakibiyle 8 kez Süper Lig’de karşı karşıya geldi. İlk olarak Kasım 1959’da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0 kaybederken, daha sonra oynanan yedi maçta 5 galibiyet 2 beraberlik aldı.

Fenerbahçe, yeni yükselen takımlara kaybetmiyor

Fenerbahçe, Süper Lig’e o sezon yükselen takımlarla çıktığı son 11 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler 11 müsabakadan 6 galibiyet 5 beraberlik alırken, oynadığı son 3 maçtan ise birer puanla ayrıldı. Fatih Karagümrük, bu sezon Süper Lig’de girdiği dokuz net gol pozisyonunun yedisini gole çevirirken (w.9), Fenerbahçe bulduğu dört fırsatın sadece birinde yararlanabildi (%). Erol Bulut’un çalıştırdığı takımlar, Süper Lig’e o sezon yükselen ekipleri konuk ettiği son yedi maçın beşinde gol yemedi ve genç teknik adam bu maçlarda 5 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Cisse'den müjdeli haber

Fenerbahçe’nin yeni transferi Senegalli Forvet Papiss Cisse’nin lisansı çıktı. 35 yaşındaki futbolcu, Teknik Direktör Erol Bulut’un şans vermesi halinde yarın oynanacak olan Fatih Karagümrük mücadelesinde forma giyebilecek.

Papiss Cisse resmen Fenerbahçe'de: Transfer videosu binlerce beğeni aldı Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala, Fenerbahçe bir forvet oyuncusunu daha kadrosuna kattı. Vedat Muriqi'in bonuslar dahil 20 milyon euro karşılığında Lazio'ya satılmasının ardından, sarı-lacivertliler kolları sıvadı. Aston Villa'dan Samatta'yı 6 milyon euroya kadrosuna katan Fenerbahçe, Tanzanyalı golcünün ardından Papiss Cisse'yi de renklerine bağladı.Son olarak Aytemiz Alanyaspor forması giyen ve bonservisi elinde bulunan Cisse'yi Fenerbahçe, transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet etmişti. Görüşmelerin ardından sağlık kontrollerinden geçen 35 yaşındaki golcü oyuncu, Fenerbahçe ile 1+1 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı'Vecihi' değil CisseFenerbahçe'nin Papiss Cisse'yi açıkladığı transfer videosu, sosyal medyada gündem oldu. Sarı-lacivertliler Senagalli golcüyü, Gülen Gözler' filmindeki 'Vecihi' karakteri ile duyurdu. Video kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.Fenerbahçe'den Niclas Eliasson hamlesi: Yapılan teklif ortaya çıktıFenerbahçe, Papiss Cisse transferini açıkladı.pic.twitter.com/S2Gabdtg8K— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 1, 2020



