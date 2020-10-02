SÜPER LİG

Fenerbahçe'nin yeni transferi Papiss Cisse Karagümrük maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe’ye Karagümrük maçı öncesi müjdeli haber

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin yeni transferi Papiss Cisse'nin lisansı çıkartıldı. Teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi halinde, 35 yaşındaki oyuncu Fatih Karagümrük karşılamasında görev alabilecek.

Haber Merkezi İHA
Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam ediyor.

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam ediyor.

Fenerbahçe, Süper Lig’de ilk defa 1959 yılında karşılaştığı rakibi Fatih Karagümrük ile bu hafta oynanacak müsabakayla 9. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’in 4. haftasında Fatih Karagümrük ile evinde karşılaşacak olan Fenerbahçe daha önce rakibiyle 8 kez Süper Lig’de karşı karşıya geldi. İlk olarak Kasım 1959’da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0 kaybederken, daha sonra oynanan yedi maçta 5 galibiyet 2 beraberlik aldı.

Fenerbahçe, yeni yükselen takımlara kaybetmiyor

Fenerbahçe, Süper Lig’e o sezon yükselen takımlarla çıktığı son 11 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler 11 müsabakadan 6 galibiyet 5 beraberlik alırken, oynadığı son 3 maçtan ise birer puanla ayrıldı. Fatih Karagümrük, bu sezon Süper Lig’de girdiği dokuz net gol pozisyonunun yedisini gole çevirirken (w.9), Fenerbahçe bulduğu dört fırsatın sadece birinde yararlanabildi (%). Erol Bulut’un çalıştırdığı takımlar, Süper Lig’e o sezon yükselen ekipleri konuk ettiği son yedi maçın beşinde gol yemedi ve genç teknik adam bu maçlarda 5 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Cisse, Fenerbahçe'de 9 numaralı formayı giyecek.
Cisse, Fenerbahçe'de 9 numaralı formayı giyecek.

  • Cisse'den müjdeli haber
  • Fenerbahçe’nin yeni transferi Senegalli Forvet Papiss Cisse’nin lisansı çıktı. 35 yaşındaki futbolcu, Teknik Direktör Erol Bulut’un şans vermesi halinde yarın oynanacak olan Fatih Karagümrük mücadelesinde forma giyebilecek.

Papiss Cisse resmen Fenerbahçe'de: Transfer videosu binlerce beğeni aldı
Papiss Cisse resmen Fenerbahçe'de: Transfer videosu binlerce beğeni aldı

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala, Fenerbahçe bir forvet oyuncusunu daha kadrosuna kattı. Vedat Muriqi'in bonuslar dahil 20 milyon euro karşılığında Lazio'ya satılmasının ardından, sarı-lacivertliler kolları sıvadı. Aston Villa'dan Samatta'yı 6 milyon euroya kadrosuna katan Fenerbahçe, Tanzanyalı golcünün ardından Papiss Cisse'yi de renklerine bağladı.Son olarak Aytemiz Alanyaspor forması giyen ve bonservisi elinde bulunan Cisse'yi Fenerbahçe, transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet etmişti. Görüşmelerin ardından sağlık kontrollerinden geçen 35 yaşındaki golcü oyuncu, Fenerbahçe ile 1+1 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı'Vecihi' değil CisseFenerbahçe'nin Papiss Cisse'yi açıkladığı transfer videosu, sosyal medyada gündem oldu. Sarı-lacivertliler Senagalli golcüyü, Gülen Gözler' filmindeki 'Vecihi' karakteri ile duyurdu. Video kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.Fenerbahçe'den Niclas Eliasson hamlesi: Yapılan teklif ortaya çıktıFenerbahçe, Papiss Cisse transferini açıkladı.pic.twitter.com/S2Gabdtg8K&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 1, 2020


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Kayserisporlu yıldız futbolcudan insanlık der...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.