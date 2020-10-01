Papiss Cisse resmen Fenerbahçe'de: Transfer videosu binlerce beğeni aldı

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala, Fenerbahçe bir forvet oyuncusunu daha kadrosuna kattı. Vedat Muriqi'in bonuslar dahil 20 milyon euro karşılığında Lazio'ya satılmasının ardından, sarı-lacivertliler kolları sıvadı. Aston Villa'dan Samatta'yı 6 milyon euroya kadrosuna katan Fenerbahçe, Tanzanyalı golcünün ardından Papiss Cisse'yi de renklerine bağladı.

Son olarak Aytemiz Alanyaspor forması giyen ve bonservisi elinde bulunan Cisse'yi Fenerbahçe, transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet etmişti. Görüşmelerin ardından sağlık kontrollerinden geçen 35 yaşındaki golcü oyuncu, Fenerbahçe ile 1+1 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı

'Vecihi' değil Cisse

Fenerbahçe'nin Papiss Cisse'yi açıkladığı transfer videosu, sosyal medyada gündem oldu. Sarı-lacivertliler Senagalli golcüyü, Gülen Gözler' filmindeki 'Vecihi' karakteri ile duyurdu. Video kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

Fenerbahçe'den Niclas Eliasson hamlesi: Yapılan teklif ortaya çıktı Kanatlara transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, İngiltere Championchip takımlarından Bristol City’de forma giyen İsveçli sol kanat oyuncusu Niclas Eliasson için temasa geçti. Sarı- lacivertli ekip, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Bristol City’ye 3 milyon euro bonservis bedeli önerdi.İki kulüp arasındaki görüşmeler devam eriyor. Eliasson ile Aston Villa’nın da ilgilendiği belirtildi. Yönetici Selahattin Baki ile Emre Belözoğlu’nun İngiliz kulübünün temsilcileriyle görüşerek transfere nokta koymaya çalıştığı belirtildi. Fenerbahçe, Eliasson transferini tamamlayarak kanat sorununu çözmeyi amaçlıyor. İsveçli sol kanat oyuncusu, bu sezon Bristol City’nin Championchip’te oynadığı 3 maçta da forma giymezken, ELF Cup’ta ise oynadığı 2 maçta 1 asist yaptı.Fenerbahçe'de Garry Rodrigues yerine Niclas EliassonPerotti ile görüşmeler devam ediyorFenerbahçe, Roma’nın Arjantinli yıldızı Diego Perotti için de ısrarını sürdürüyor. İtalyan ekibi, futbolcusuna transfer görüşmesi için izin verirken, Perotti ile Fenerbahçe arasında alacağı yıllık ücret konusunda henüz anlaşma sağlanamadığı belirtildi.Sarı-lacivertli ekibin Perotti’nin bonservisi için 2 milyon euroya anlaştığı öğrenildi. Fenerbahçe, oyuncuya yıllık ücreti düşük tutarak, bonuslarla 2.1 milyon euroyu bulan bir sözleşme teklif ederken, önceki sezonlarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tartışılan 32 yaşındaki futbolcunun sağlık raporlarını da istedi. Raporlarda soruna rastlanmamasının ardından sarı-lacivertliler, Perotti’ye 3 senelik sözleşme öneriyor.Fenerbahçe'nin istediği Diego Perotti kimdir?

Fenerbahçe, Papiss Cisse transferini açıkladı.pic.twitter.com/S2Gabdtg8K — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 1, 2020



