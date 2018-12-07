Fenerbahçe'ye golcüsünden kötü haber

Sarı-lacivertli takıma Fransız oyuncusu Mathieu Valbuena'dan sonra bir kötü haber de İsviçreli golcüsü Michael Frey'den geldi.

Fanatik'te yer alan habere göre Ziraat Türkiye Kupası'nda dün akşam Ülker Stadyumu'nda oynanan Giresunspor maçında sağ ayak bileğinden sakatlanan İsviçreli golcünün Akhisarspor karşısında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Frey, Sarı Lacivertliler'in 1-0 kazandığı mücadelede sakatlanmış ve 27. dakikada yerini Eljif Elmas'a bırakmıştı.