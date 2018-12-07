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Fenerbahçe'ye golcüsünden kötü haber

Fenerbahçe'ye Mathieu Valbuena'dan sonra bir kötü haber de Michael Frey'den geldi. Oyuncunun Akhisarspor karşısında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Haber Merkezi Diğer
Frey bu sezon çıktığı 19 maçta 5 gol kaydetti.

Frey bu sezon çıktığı 19 maçta 5 gol kaydetti.

Fotoğraf: İsa Terli / AA

Sarı-lacivertli takıma Fransız oyuncusu Mathieu Valbuena'dan sonra bir kötü haber de İsviçreli golcüsü Michael Frey'den geldi.

Fanatik'te yer alan habere göre Ziraat Türkiye Kupası'nda dün akşam Ülker Stadyumu'nda oynanan Giresunspor maçında sağ ayak bileğinden sakatlanan İsviçreli golcünün Akhisarspor karşısında forma giyemeyeceği öğrenildi.

  • Frey, Sarı Lacivertliler'in 1-0 kazandığı mücadelede sakatlanmış ve 27. dakikada yerini Eljif Elmas'a bırakmıştı.

Benzema'dan Valbuena'ya hakaret
Benzema'dan Valbuena'ya hakaret

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen golcü Karim Benzema, Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena'ya hakaret etti.Instagram üzerinden 1 yaşındaki oğlu İbrahim'in fotoğrafını paylaşan Benzema'ya bir takipçisi, "Maşallah, Valbuena'dan hızlı büyüdü. Geleceği parlak olacak" yazdı. Fransız golcü ise uzun süredir devam eden şantaj davası nedeniyle arasının bozuk olduğu Valbuena'ya atıfta bulunarak, "Aynı zamanda karmaşık da değil. Aşağılık insan" şeklinde yanıt verdi.Benzema'nın Valbuena'yı hedef alan bu yanıtı Fransız basınında da gündem oldu.Le tacle les deux pieds décollés de Benzema sur Valbuena 🙈 pic.twitter.com/crMz22hCQ0&mdash; Actu Foot (@ActuFoot_) 5 Aralık 2018

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