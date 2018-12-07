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Benzema'dan Valbuena'ya hakaret

Real Madrid forması giyen Karim Benzema, Instagram üzerinden paylaştığı oğlunun fotoğrafına yorum yapan bir takipçisine yanıt verdi. Fransız yıldız, bu yorumunda Fenerbahçeli Valbuena'ya hakaret etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mathieu Valbuena, bu sezon çıktığı 13 maçta 2 gol atarken 4 de asist yaptı.

Mathieu Valbuena, bu sezon çıktığı 13 maçta 2 gol atarken 4 de asist yaptı.

Fotoğraf: Ahmet Dumanlı / AA

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen golcü Karim Benzema, Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena'ya hakaret etti.

Instagram üzerinden 1 yaşındaki oğlu İbrahim'in fotoğrafını paylaşan Benzema'ya bir takipçisi, "Maşallah, Valbuena'dan hızlı büyüdü. Geleceği parlak olacak" yazdı. Fransız golcü ise uzun süredir devam eden şantaj davası nedeniyle arasının bozuk olduğu Valbuena'ya atıfta bulunarak, "Aynı zamanda karmaşık da değil. Aşağılık insan" şeklinde yanıt verdi.

  • Benzema'nın Valbuena'yı hedef alan bu yanıtı Fransız basınında da gündem oldu.

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