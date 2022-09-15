Spor Napolinin son hedefi Ferdi Kadıoğlu
TRANSFER

Napoli'nin son hedefi Ferdi Kadıoğlu

Fenerbahçe’den Eljif Elmas ve Kim Min-Jae’yi kadrosuna katan Serie A Ligi temsilcisi Napoli, bu kez Ferdi Kadıoğlu’nu gözüne kestirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ferdi Kadıoğlunu hangi takım istiyor?
Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 110 maçta 10 gol atıp 13 de asist kaydetti.

Napoli scout ekibinin Ferdi Kadıoğlu için olumlu rapor verdiği öğrenildi. Ancak mevki itibarıyla öncelik olmadığı için genç oyuncunun bir süre daha takip edileceği belirtildi.

Napoli oyuncu izleme komitesi Ferdi’yi bu sezon yakından takip edecek. Milli futbolcunun göstereceği performansa göre Ferdi Kadıoğlu’nun transferine karar verilirse sarı-lacivertli kulübün kapısını çalacak.

Eljif Elmas ve Kim Min-Jae transferlerinde Fenerbahçe ile iyi ilişkiler içinde olan Napoli, Ferdi Kadıoğlu görüşmelerinde de bu iyi ilişkilerini kullanmak istiyor.

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