Fenerbahçe için grup liderliği maçı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında bugün Fransa’nın Rennes takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Sarı-lacivertliler, ilk maçlar sonunda aynı puanda bulunan rakibini mağlup ederek, grubu lider bitirme yolunda avantaj yakalamayı hedefliyor.
Fenerbahçe, grubunda oynadığı ilk müsabakada Ukrayna’nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 yenmeyi başarmıştı. Rennes ise ilk hafta AEK Larnaca’yı deplasmanda aynı skorla mağlup etmişti.
Fenerbahçe’de Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos, Novak ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare, UEFA listesine yazılmadı. Golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor.
Yüksek riskli karşılaşma
Rennes-Fenerbahçe karşılaşmasını az sayıda Türk taraftar yerinde takip edebilecek.
UEFA ile yapılan görüşmenin ardından misafir takıma bin 350 bilet ayrıldı.
Görüşmelerin ardından ‘Yüksek riskli maç’ ilan edilen karşılaşmayı, kombinesi bulunan 19 bin Rennes taraftarı yerinde izleyebilecek.
Fenerbahçe-Rennes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
- RENNES-FENERBAHÇE
- STAT: Roazhon Park
- HAKEM: Aleksei Kulbakov (Belarus)
- SAAT: 22.00
- YAYIN: Exxen
- RENNES: Mandanda, Traore, Rodon, Theate, Meling, Majer, Ugochukwu, Tait, Sulemana, Truffert, Abline
- TEKNİK DİREKTÖR: Bruno Genesio
- FENERBAHÇE: Altay, Gustavo, Szalai, Peres, Osayi-Samuel, Arao, Crespo, Alioski, King, Pedro, Batshuayi
- TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus
📣 #FenerinMaçıVar pic.twitter.com/pZe0NTtFDI
📣 #FenerinMaçıVar pic.twitter.com/pZe0NTtFDI— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 14, 2022