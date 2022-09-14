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Fenerbahçe Rennes'i presle yıkacak

UEFA Avrupa Ligi ikinci maçında Fransa temsilcisi Rennes ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, oyun planını belirledi. Tecrübeli hoca, yüksek presle Rennes'i yıkmayı hedefliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Jorge Jesusun Rennes maçı taktiği belli oldu
Jorge Jesus

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yarın UEFA Avrupa Lig grup maçında deplasmanda karşılaşacakları Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes karşısında ön bölgede şiddetli presle mücadeleye başlayacak. Hücum bölgesindekilerin yanı sıra orta saha oyuncuları da rakibe baskıya katılacak. Fenerbahçe, 2. ve 3. bölgede kapılacak toplarla hızlı bir şekilde atağa çıkacak. Sarı lacivertliler, Rennes karşısında sürekli baskı kurarak, rakip hataya zorlanacak.

Hızlı geçiş hücumlarına dikkat

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, oyuncularını Rennes’in hızlı ataklarına karşı uyardı. Rennes’in iyi pas yapan, 2. bölgeden 3. bölgeye hızlı geçiş hücumları yaptığını dile getiren Portekizli teknik adam rakibin savunmanın arkasına atacağı paslara karşı savunma oyuncularını da uyardı. Bu arada, Batshuayi’nin Rennes maçında ilk 11’de görev yapacağı da öğrenildi.

  • Avrupa maçlarının hakemleri açıklandı
  • Avrupa kupalarındaki 4 temsilcimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda Fransa’da Rennes ile oynayacağı 2. hafta maçını Belarus’tan Aleksei Kulbakov yönetecek. Trabzonspor’un, H Grubu’nda Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile sahasındaki maçında ise Alman Sascha Stegemann düdük çalacak. Avrupa Konferans Ligi’nde Başakşehir’in A Grubu’nda sahasında İtalya temsilcisi Fiorentina ile oynayacağı maçı İspanyol hakem Guillermo Cuadra Fernandez, G Grubu’ndaki Sivasspor’un Romanya ekibi Cluj’u ağırlayacağı maçta Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Bu arada UEFA, F.Bahçe’ye 64 bin 250, Trabzon’a 57 bin 500, Sivas’a 46 bin 500, Başakşehir’e bin Euro ceza verdi.

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