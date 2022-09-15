Fırtına Avrupa'da siftah peşinde

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında bugün Sırbistan’ın Kızılyıldız takımını konuk edecek. Gruptaki ilk maçında Macaristan ekibi Ferencvaros’a deplasmanda 3-2 yenilen bordo-mavililer, hem gruptaki ilk galibiyetini almak hem de Avrupa kupalarındaki bin 119 günlük galibiyet hasretine son vermek için sahaya çıkacak.

Avrupa kupalarında son galibiyetini, 22 Ağustos 2019 tarihinde Yunanistan ekibi AEK’ya konuk olduğu UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 3-1’lik skorla alan Karadeniz ekibi, ardından maç kazanamadı.

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı’nın görev yaptığı dönemde UEFA Konferans Ligi’nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2 ve UEFA Avrupa Ligi’nde 1 olmak üzere 7 maça çıktı. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

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SPOR Abdullah Avcı: Turnuvanın nasıl başladığı değil, nasıl biteceği önemli

Trabzonspor'un eksikleri

Trabzonspor’da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz’ün sakatlıkları sürüyor. Gbamin ayağındaki ödem, Trezeguet ise dinlendirilmek üzere dünkü idmana çıkmadı.

Yusuf Yazıcı ve Djaniny ise son idmanda takımla birlikte çalıştı.

Trabzonspor-Kızılyıldız maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR-KIZILYILDIZ

STAT: Medical Park

Medical Park HAKEM: Sascha Stegemann (Almanya)

Sascha Stegemann (Almanya) SAAT: 19.45

19.45 YAYIN: Exxen

Exxen TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Bardhi, Yusuf Yazıcı, Maxi Gomez

Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Bardhi, Yusuf Yazıcı, Maxi Gomez TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Abdullah Avcı KIZILYILDIZ: Borjan, Erakovic, Milunovic, Dragovic, Kanga, Sanogo, Srnic, Rodic, Bukari, Katai, Pesic

Borjan, Erakovic, Milunovic, Dragovic, Kanga, Sanogo, Srnic, Rodic, Bukari, Katai, Pesic TEKNİK DİREKTÖR: Milos Milojevic