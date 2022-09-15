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Fırtına Avrupa'da siftah peşinde

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde bugün sahasında Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Peki Trabzonspor-Kızılyıldız maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşmayla ilgili merak edilen bu detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor Kızılyıldız maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Trabzonspor'un maçtaki gol silahı Maxi Gomez olacak.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında bugün Sırbistan’ın Kızılyıldız takımını konuk edecek. Gruptaki ilk maçında Macaristan ekibi Ferencvaros’a deplasmanda 3-2 yenilen bordo-mavililer, hem gruptaki ilk galibiyetini almak hem de Avrupa kupalarındaki bin 119 günlük galibiyet hasretine son vermek için sahaya çıkacak.

Avrupa kupalarında son galibiyetini, 22 Ağustos 2019 tarihinde Yunanistan ekibi AEK’ya konuk olduğu UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 3-1’lik skorla alan Karadeniz ekibi, ardından maç kazanamadı.

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı’nın görev yaptığı dönemde UEFA Konferans Ligi’nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2 ve UEFA Avrupa Ligi’nde 1 olmak üzere 7 maça çıktı. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

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Trabzonspor'un eksikleri

Trabzonspor’da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz’ün sakatlıkları sürüyor. Gbamin ayağındaki ödem, Trezeguet ise dinlendirilmek üzere dünkü idmana çıkmadı.

Yusuf Yazıcı ve Djaniny ise son idmanda takımla birlikte çalıştı.

Trabzonspor-Kızılyıldız maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

  • TRABZONSPOR-KIZILYILDIZ
  • STAT: Medical Park
  • HAKEM: Sascha Stegemann (Almanya)
  • SAAT: 19.45
  • YAYIN: Exxen
  • TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Bardhi, Yusuf Yazıcı, Maxi Gomez
  • TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
  • KIZILYILDIZ: Borjan, Erakovic, Milunovic, Dragovic, Kanga, Sanogo, Srnic, Rodic, Bukari, Katai, Pesic
  • TEKNİK DİREKTÖR: Milos Milojevic
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