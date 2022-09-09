Abdullah Avcı: Turnuvanın nasıl başladığı değil, nasıl biteceği önemli

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Ferencvaros'a konuk oldu. Temsilcimiz, rakibinin 10 kişi kaldığı maçı 3-2'lik skorla kaybetti. Müsabakanın ardından konuşan bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı ise, turnuvanın henüz yeni başladığını ve önemli olanın nasıl biteceği olduğunu söyledi.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde: "Özeleştiri yapmak gerekiyor. Oyun, istediğimiz gibi başlamadı. 5. dakikada rakibin arkamıza attığı topla gol yedik. Ondan sonra bizim gibi takımın bireysel olarak hata yapmaması gerekiyor. 2. gol bireysel hata. Arkasından oyuna ortak olduk. Tam oyun istediğimize dönerken basit, bireysel hatadan 3. golü yedik. İlk yarı için söylüyorum. 2’si bireysel hatadan gol yiyoruz. Rakibin kırmızı kart görmesi sonucu oyunu daha hızlı ve domine etmemiz lazım. Daha set oyunu, daha çabuk çevirmemiz gerekir. Daha yardımcı koşular yapmamız gerekir. Kenarlardan daha fazla hedefi pas atmamız gerekir. Kenar orta ile sayılmayan veya kaçırdıklarımız var. 2 tane 3 tane oyuncunun çıkıp almasının anlamı yok. İlk yarıda vermediğimiz ikinci yarı verdiğimiz geçişler verdik. Bütününden daha iyi olmamız gereken deneyimli ve yüksek takımız. Bugün başladı. Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli. Buradan çıkaracak olumlu dersler var. Daha iyisini yapacak takımımız var. Parça parça ama bütünden memnun değilim. Pazartesi günü lig müsabakası devam ediyor, ondan sonra yine Avrupa mücadelesine bakacağız.”