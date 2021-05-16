Spor Fernando Musleranın Yeni Malatya maçı sonundaki hareketi gündem oldu
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Fernando Muslera'nın Yeni Malatya maçı sonundaki hareketi gündem oldu

Galatasaray'ın Kaptanı Fernando Muslera, Yeni Malatya maçının sonunda bütün futbolcularla el sıkışırken rakip takım kalecisi Ertaç Özbir için aynı tercihte bulunmadı. Bu anlar sosyal medyada yüzlerce tweetin atılmasına sebep oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fernando Musleranın Yeni Malatya maçı sonundaki hareketi gündem oldu
Fernando Muslera'nın maç sonunda yaşadığı üzüntü.

Galatasaray'ın Yeni Malatya'yı 3-1 yendiği ancak şampiyonluğu elde edemediği mücadele sonunda Fernando Muslera, kaleci Ertaç Özbir'in elini sıkmadı.

Karşılaşma sonunda birçok oyuncuyla el sıkışan Muslera, Ertaç'ın kendisiyle yumruk selamı yapmak istemesini görmezden geldi.

Muslera'nın Galatasaray'ın 2-1 önde olduğu anlarda vakit geçirmeye yönelik hareketler yapan Ertaç Özbir'e tepki gösterdiği ve maç anında da Cüneyt Çakır'a konuyla ilgili itirazlarda bulunduğu belirtildi.

Fernando Muslera maç sonunda ise bu konuya girmeden şu açıklamalarda bulunmuştu;

  • “Öncelikle Beşiktaş'ı tebrik ederim, şampiyon oldular. Bu sezon uzun süre takımın yanında değildim. Son 6 ayda takımımla beraberdim. Arkadaşlarımla bugün bir kere daha gurur duydum. Çünkü çok uzun bir sezon oldu. Taraftarsız bir sezon... Sadece bizim için değil bütün takımlar için taraftarsız oynamak hakikaten çok zor. Başta Fatih Hocam, yardımcıları ve takım arkadaşlarım ile Galatasaray'da bizim başarımız için çalışan herkese çok teşekkür ederim. Uzun bir sezon oldu. Dürüst olmam gerekirse bu zor zamanlarda ne yazık ki kendimizi yalnız hissettiğimiz zamanlarımız oldu.”

Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.

Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.

Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.


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