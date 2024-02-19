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Spor

Fernando Santos'tan öz eleştiri: '25 dakika sahada yoktuk'

Süper Lig 26. haftasında Beşiktaş sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Galibiyeti değerlendiren teknik direktör Fernando Santos, kendisine öz eleştiride bulundu. Santos, "İlk 25 dakika sahada yoktuk. Rakibimize topu verdik, çok geride savunduk, topu kullanamadık" ifadelerini kullandı.

22:43 - 19/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Teknik direktör Fernando Santos
Teknik direktör Fernando Santos

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 26. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.


Galibiyetin ardından teknik direktör Fernando Santos basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Fernando Santos'un açıklamaları:
'25 dakika sahada yoktuk'

"İlk 25 dakika sahada yoktuk. Rakibimize topu verdik, çok geride savunduk, topu kullanamadık... 25'ten sonra biraz daha önde basmaya başladık. Topu da daha iyi kullanmaya başladık. Devre arası oyuncularımla konuştum ve ikinci yarıda bu durumu değiştirdik. Rakibimizi kalemize yaklaştırmadık, hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. İlk 25 dakikadaki oyunu bir daha tekrarlayamayız. Doğru yaptıklarımızı geliştirmek zorundayız"

'Takım olarak oynayamadık'

"Adaptasyon ile ilgili bir durum değildi ilk 25 dakikadaki oyun. Agresif değildik, bir takım olarak oynayamadık. Yeni oyuncular ile ilgili değil bütün takım ile ilgili bir sorun vardı ilk 25 dakikada"




#Beşiktaş
#TÜMOSAN Konyaspor
#Trendyol Süper Lig
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