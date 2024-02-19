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Spor

Beşiktaş sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup etti |ÖZET

Trendyol Süper Lig 26. haftasında Beşiktaş sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri dakika 49' Semih Kılıçsoy ve 71' Cenk Tosun kaydetti. Siyah-beyazlılar bu sonucun ardından puanını 43'e yükselterek 4. sırada kaldı. Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor maçının özetine ve Trendyol Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

21:51 - 19/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 21:51 - 19/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Beşiktaş üç puanı iki golle aldı.
Beşiktaş üç puanı iki golle aldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 26. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.


Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri dakika 49' Semih Kılıçsoy ve 71' Cenk Tosun kaydetti.


Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 43'e yükselterek averajla Trabzonspor'un ardından 4. sırada yer aldı. TÜMOSAN Konyaspor ise 25 puanla 19. sırada kaldı.


Beşiktaş önümüzdeki hafta deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak. TÜMOSAN Konyaspor evinde Hatayspor'u ağırlayacak.


BEŞİKTAŞ - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇ SONUCU

BEŞİKTAŞ - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI

2. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Muçi'nin aşırtma pasında ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy'un çaprazdan sert şutunda, kaleci Slowik topu kornere çeldi.

16. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Soner Dikmen'de kaldı. Bu futbolcunun pasında ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Cicaldau'nun şutunda, kaleci Mert gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

BEŞİKTAŞ - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇ ÖZETİ

Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG 26. HAFTA SONUÇLARI

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI




#Beşiktaş
#TÜMOSAN Konyaspor
#Trendyol Süper Lig
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