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Spor FIFA Senegale bir maç seyircisiz oynama cezası verdi
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FIFA Senegal'e bir maç seyircisiz oynama cezası verdi

FIFA, 2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off turu maçında, penaltı atışları esnasında futbolculara lazer tutulduğu için Senegal'e bir maç seyircisiz oynama ve para cezası verilmesini kararlaştırdı.

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Haber Merkezi AA
FIFA Senegale bir maç seyircisiz oynama cezası verdi
Salah'a penaltı atışları sırasında lazer tutuldu.

FIFA, mart ayında oynanan ve penaltı atışlarıyla Senegal'in evinde Mısır'ı 3-1 yenerek Dünya Kupası bileti aldığı maçla ilgili kararını verdi.

Lazer tutuldu

Mısır'ın yıldız futbolcusu Muhammed Salah'a penaltı atışı sırasında lazer ışığı tutulmasıyla dünya gündemine gelen karşılaşmada, Mısırlı futbolculara yönelik ırkçı pankartları ve tribün olaylarını inceleyen FIFA, Senegal Futbol Federasyonuna bir maç seyircisiz oynama ve 180 bin dolar para cezası verilmesine hükmetti.

  • FIFA ayrıca ocak ayından bu yana oynanan eleme maçlarıyla ilgili Nijerya, Kongo ve Lübnan'a birer maç saha kapama ve çeşitli para cezaları verilmesi yönünde karar aldı.
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