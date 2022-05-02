FIFA Senegal'e bir maç seyircisiz oynama cezası verdi

Spor

Edin Visca: Trabzonspor'a koşarak geldim

Trabzonspor'un şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Edin Visca, bordo-mavili forma ile şampiyonluk yaşadığı için çok mutlu olduğunu belirterek, sezonu çifte kupa ile bitirmek istediklerini söyledi.