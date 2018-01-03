Fikret Orman'dan Cenk Tosun açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Cenk Tosun'un transferiyle ilgili sürpriz bir açıklamada bulundu. Orman, Everton'ın milli futbolcuyu istediğini doğrularken Cenk Tosun için Çin'den 35 milyon euroluk yeni bir teklifin geldiğini söyledi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Cenk Tosun'un transferiyle ilgili sürpriz bir açıklamada bulundu.
Vida'nın imza töreninde konuşan Orman'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
"Cenk Tosun ile alakalı bir cevap vereyim; Hep şunu söylüyorum. Beşiktaş ciddi bir kulüptür. Bütün adımlarını ciddiyet üzerine atar. Oyuncularımıza teklif gelmesi çok normaldir. Tekilf arttırdığımız tarzında şeyler yazıldı. Bunların hepsi gerçek dışıdır. Cenk çok kıymetli bir oyuncu. Everton'ın teklifi var ama Cenk'e Çin'den 35 milyon euro gibi bir teklif de geldi. Bunu hiç gündeme getirmedik. Cenk'in oynama isteği ve geleceği de bizim için değerli. Görüşmeler devam ediyor. Hayırlısı ise olur, hayırlısı değilse olmaz. Sezon sonuna kadar çok hedeflerimiz var. Stratejimize göre hareket ediyoruz ama şu an için bitmiş bir şey yok."
Fikret Orman'ın Çin'den teklif geldi dediği kulübün Beijing Guoan olduğu belirtiliyor. Burak Yılmaz'ın eski takımı olan Çin ekibinin yeni bir forvet aradığı biliniyordu.
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