Fikret Orman'dan Cenk Tosun açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Cenk Tosun'un transferiyle ilgili sürpriz bir açıklamada bulundu.

Vida'nın imza töreninde konuşan Orman'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Cenk Tosun ile alakalı bir cevap vereyim; Hep şunu söylüyorum. Beşiktaş ciddi bir kulüptür. Bütün adımlarını ciddiyet üzerine atar. Oyuncularımıza teklif gelmesi çok normaldir. Tekilf arttırdığımız tarzında şeyler yazıldı. Bunların hepsi gerçek dışıdır. Cenk çok kıymetli bir oyuncu. Everton'ın teklifi var ama Cenk'e Çin'den 35 milyon euro gibi bir teklif de geldi. Bunu hiç gündeme getirmedik. Cenk'in oynama isteği ve geleceği de bizim için değerli. Görüşmeler devam ediyor. Hayırlısı ise olur, hayırlısı değilse olmaz. Sezon sonuna kadar çok hedeflerimiz var. Stratejimize göre hareket ediyoruz ama şu an için bitmiş bir şey yok."

Fikret Orman'ın Çin'den teklif geldi dediği kulübün Beijing Guoan olduğu belirtiliyor. Burak Yılmaz'ın eski takımı olan Çin ekibinin yeni bir forvet aradığı biliniyordu.

Vida: Adımın Türkçe'deki anlamını biliyorum Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida, kendisi için düzenlenen imza töreninde konuştu.Hırvat futbolcu bir basın mensubunun, "Adının Türkçe'deki anlamını biliyor musun?" sorusuna "Adımın Türkçe'deki karşılığını biliyorum. Bana da komik geliyor" yanıtını verdi.Bu arada siyah-beyazlı kulüp Vida ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını borsaya bildirdi.Video: Fikret Orman: Bizde vida yok, tornavida var

Domagoj Vida: Mandzukic'e "Come to Beşiktaş" derim Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida, siyah beyazlıların kanalında önemli mesajlar verdi. Transfer sürecini anlatan savunma oyuncusu taraftarlarını heyecanlandıracak bir açıklama yaptı.İşte Vida'nın açıklamalarından öne çıkanlar;"Başkanım Zagreb'e gelmişti. Bana çok ilgi gösterdi. Beşiktaş'a gelme kararını o zaman vermiştim, bekledim ve buradayım. Belki ben de Mandzukic'e "Come to Beşiktaş" derim. Sosyal medya hesabım yok, arkadaşlarım gönderdi ben de oradan izledim videoyu. Geçen sene Beşiktaş'a rakip olmuştum. Bu sene Şampiyonlar Ligi maçlarını izledim ama lig maçlarını pek takip edemedim, geleceğim takım olduğu için bilgiler aldım. Modric bana Pepe'yi anlattı. Nasıl biri olduğunu biliyorum. Mitrovic ile de tanışıyoruz, burada birlik olacağız"Basın toplantısında Fikret Orman'ın açıklamalarından öne çıkanlar;"Çok karakterli bir ismi transfer ettik. Vida çok kıymetli, çok teklif yaptılar. Türkiye'den de yaptılar ama 'Ben Beşiktaş'a söz verdim' dedi. Çizgisini bozmadı teşekkür ediyorum. İnşallah Vida'ya futbolu Beşiktaş'ta bıraktırırız." ✈️Beşiktaş’ın yeni transferi Domagoj Vida, İstanbul’a geldi... #Vida #Beşiktaş Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (Oca 2, 2018 at 6:48öö PST)