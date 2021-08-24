Filenin Sultanları 5’te 5 yaptı A Milli Kadın Voleybol Takımı 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu son maçında Hollanda’yı 3-0 yenerek, 5’te 5 yaptı ve grubu lider tamamladı.

Haber Merkezi 24 Ağustos 2021, 20:05 Son Güncelleme: 24 Ağustos 2021, 20:08 İHA