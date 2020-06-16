Finalden önce son sahne: Trabzonspor ilk maçtaki skoru korumaya çalışacak

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında bugün Kadıköy’de karşı karşıya geliyor. İki ekip arasında Trabzon’da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı. Fenerbahçe, 2 ve üstündeki farklı galibiyetler ile 1-0’lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak. Trabzonspor ise her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını finale yazdıracak. Mücadelenin 2-1 sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanması durumunda ise uzatma bölümleri oynanacak. Süper Lig’de şampiyonluk potasından uzaklaşan sarı-lacivertliler, adını finale yazdırarak kupa hasretine son vermeyi amaçlıyor. Bordo-mavililer ise Ülker Stadı’nda, 2-1’lik skor avantajını koruyarak, bu sezon hedef olarak koyduğu çifte kupa yolunda adını finale yazdırmak istiyor.

MURİQİ DÖNÜYOR OZAN YOK

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına 2 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde, Süper Lig’de oynanan Kayserispor maçında kırmızı kart gören Ozan Tufan cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Uzun süredir sakatlığı bulunan ve dün akşam apandisit ameliyatı olan Max Kruse de bordo-mavililer karşısında mücadele edemeyecek. Fenerbahçe’de sakatlığını atlatan Vedat Muriqi, Trabzonspor karşısında ilk 11’de forma giyecek. Kosovalı golcü, hafif sakatlığı dolayısıyla Süper Lig’deki Kayserispor maçında ilk 11’de yer almamış, 65. dakikada oyuna girmiş ve penaltıdan beraberliği getirmişti. Fenerbahçe’de Hasan Ali Kaldırım ise Trabzonspor maçıyla sahalara dönecek. Tecrübeli sol bek, sarı kart cezası sebebiyle Kayserispor’a karşı forma giyememişti.

SOSA SAHNE ALIYOR

Kupa yarı finalindeki ilk maçı kendi sahasında 2-1 kazanan Trabzonspor, bu skorun avantajını da kullanarak adını finale yazdırmak ve hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Trabzonspor’da bu maç öncesi Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı’nın sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Guilherme de kırmızı kart cezası nedeniyle bugünkü maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle ligdeki Göztepe maçında forma giyemeyen kaptan Jose Sosa’nın bgünu ilk 11’de forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir’in son oynanan Göztepe maçının 11’inden farklı olarak cezalı Guilherme’nin yerine orta sahada Sosa’ya forma vermesi ve bunun dışında kadroyu koruması bekleniyor.

Başkanı Ağaoğlu’ndan şehit ailesine ziyaret

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süleyman Şah Operasyonu’nda şehit olan astsubay başçavuş Halit Avcı’nın Maçka ilçesindeki ailesine ziyarette bulundu. Aileye şehidin adının yazı olduğu formayı hediye eden Ağaoğlu, “Eğer ki bu sene şampiyon olursak buna sadece bizler değil, Trabzonspor uğruna hayatını kaybedenler ve Halit kardeşimiz gibi kalbinin en güzel yerinde bordo-mavili sevdayı taşıyan şehitlerimiz de sevinecek” dedi.

Trabzonspor’dan İstanbul serisi

Bu sezon İstanbul ekiplerine karşı yenilgi görmeyen Trabzonspor, bu serisini bugün Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe karşısında da sürdürmek istiyor. Trabzon’daki ilk maçı 2-1 kazanan bordo-mavililer, finale çıkan taraf olmayı ve İstanbul ekiplerine karşı yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor. Trabzonspor, Fenerbahçe’ye hem lig hem de kupada oynadığı son 8 maçta yenilmedi. Bu maçlarda bordo-mavililer 3 galibiyet alırken, 5 maç berabere sonuçlandı. Bu arada iki takım bugün 127. kez karşı karşıya gelecek. Bu maçların 48’ini Fenerbahçe, 40’ını Trabzonspor kazandı, 38 maçta ise eşitlik bozulmadı.

Son testler negatif

Trabzonspor’da yöneticiler, teknik ekip ve sporculara uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, “Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin uyguladığımız Kovid-19 testlerinin sekizincisi yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır” denildi.