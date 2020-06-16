SÜPER LİG

Finalden önce son sahne: Trabzonspor ilk maçtaki skoru korumaya çalışacak

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda adlarını finale yazdırmak için bugün Kadıköy’de karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk potasından uzaklaşan sarı-lacivertliler, kupa hasretine son vermeyi amaçlıyor. Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nı almayı hedefleyen bordo-mavililer ise hedefinden kopmak istemiyor

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzon’da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı.

Trabzon’da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında bugün Kadıköy’de karşı karşıya geliyor. İki ekip arasında Trabzon’da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı. Fenerbahçe, 2 ve üstündeki farklı galibiyetler ile 1-0’lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak. Trabzonspor ise her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını finale yazdıracak. Mücadelenin 2-1 sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanması durumunda ise uzatma bölümleri oynanacak. Süper Lig’de şampiyonluk potasından uzaklaşan sarı-lacivertliler, adını finale yazdırarak kupa hasretine son vermeyi amaçlıyor. Bordo-mavililer ise Ülker Stadı’nda, 2-1’lik skor avantajını koruyarak, bu sezon hedef olarak koyduğu çifte kupa yolunda adını finale yazdırmak istiyor.

MURİQİ DÖNÜYOR OZAN YOK

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına 2 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde, Süper Lig’de oynanan Kayserispor maçında kırmızı kart gören Ozan Tufan cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Uzun süredir sakatlığı bulunan ve dün akşam apandisit ameliyatı olan Max Kruse de bordo-mavililer karşısında mücadele edemeyecek. Fenerbahçe’de sakatlığını atlatan Vedat Muriqi, Trabzonspor karşısında ilk 11’de forma giyecek. Kosovalı golcü, hafif sakatlığı dolayısıyla Süper Lig’deki Kayserispor maçında ilk 11’de yer almamış, 65. dakikada oyuna girmiş ve penaltıdan beraberliği getirmişti. Fenerbahçe’de Hasan Ali Kaldırım ise Trabzonspor maçıyla sahalara dönecek. Tecrübeli sol bek, sarı kart cezası sebebiyle Kayserispor’a karşı forma giyememişti.

SOSA SAHNE ALIYOR

Kupa yarı finalindeki ilk maçı kendi sahasında 2-1 kazanan Trabzonspor, bu skorun avantajını da kullanarak adını finale yazdırmak ve hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Trabzonspor’da bu maç öncesi Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı’nın sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Guilherme de kırmızı kart cezası nedeniyle bugünkü maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle ligdeki Göztepe maçında forma giyemeyen kaptan Jose Sosa’nın bgünu ilk 11’de forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir’in son oynanan Göztepe maçının 11’inden farklı olarak cezalı Guilherme’nin yerine orta sahada Sosa’ya forma vermesi ve bunun dışında kadroyu koruması bekleniyor.

Başkanı Ağaoğlu’ndan şehit ailesine ziyaret

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu şehit olan astsubay başçavuş Halit Avcı’nın evini ziyaret etti.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu şehit olan astsubay başçavuş Halit Avcı’nın evini ziyaret etti.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süleyman Şah Operasyonu’nda şehit olan astsubay başçavuş Halit Avcı’nın Maçka ilçesindeki ailesine ziyarette bulundu. Aileye şehidin adının yazı olduğu formayı hediye eden Ağaoğlu, “Eğer ki bu sene şampiyon olursak buna sadece bizler değil, Trabzonspor uğruna hayatını kaybedenler ve Halit kardeşimiz gibi kalbinin en güzel yerinde bordo-mavili sevdayı taşıyan şehitlerimiz de sevinecek” dedi.

Trabzonspor’dan İstanbul serisi

Bu sezon İstanbul ekiplerine karşı yenilgi görmeyen Trabzonspor, bu serisini bugün Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe karşısında da sürdürmek istiyor. Trabzon’daki ilk maçı 2-1 kazanan bordo-mavililer, finale çıkan taraf olmayı ve İstanbul ekiplerine karşı yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor. Trabzonspor, Fenerbahçe’ye hem lig hem de kupada oynadığı son 8 maçta yenilmedi. Bu maçlarda bordo-mavililer 3 galibiyet alırken, 5 maç berabere sonuçlandı. Bu arada iki takım bugün 127. kez karşı karşıya gelecek. Bu maçların 48’ini Fenerbahçe, 40’ını Trabzonspor kazandı, 38 maçta ise eşitlik bozulmadı.

Son testler negatif

  • Trabzonspor’da yöneticiler, teknik ekip ve sporculara uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, “Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin uyguladığımız Kovid-19 testlerinin sekizincisi yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır” denildi.

Galatasaray'dan Yaşar Kemal Uğurlu için olay açıklama: Cellat başı
Galatasaray'dan Yaşar Kemal Uğurlu için olay açıklama: Cellat başı

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'dan çok konuşulacak bir açıklama yapıldı."Utanç gecesi" başlığıyla yapılan açıklamada Rizespor Başkanı Hasan Kartal ve mücadelenin orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu için dikkati çeken ifadeler kullanıldı.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;"Süper Lig'in 27. haftasında futbol takımımızın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta kaptanımız Fernando Muslera ve oyuncumuz Florin Andone’nin ciddi şekilde sakatlanmaları insan olan herkesi son derece üzmüştür.Yıllardır Türk futbolunun içerisinde adeta içimizden biri olan, centilmenliğiyle yediden yetmişe herkesin sevgi ve saygısını kazanmış kaptanımız Fernando Muslera’nın ayağının kırılmasıyla yaşamış olduğu acıyı, milyonlarca Galatasaray taraftarıyla birlikte ülkemizde ve dünyanın her yerindeki sporseverler kalbinde derinden hissetmiştir.Yaşanan bu sakatlıklar karşısında futbolun tüm paydaşları tek bir duyguda kenetlenmişken, rakip takım başkanının söylemleriyle takındığı tavır ve asıl görevi tarafsız, adil bir yönetimle sporcunun sağlığını korumak olan hakemlerin verdikleri kararlar Türk Futbolu için utanç vericidir. Kararlarıyla maçın sonucuna doğrudan etki eden maçın orta hakemi bundan böyle bizim için bir hakem değil "cellat başı"dır...Diğer taraftan futbolu bir intikam alma oyunu olarak gören Ç. Rizespor Başkanı’nın maç öncesi ve sonunda yaptığı açıklamalar, kendisinin Galatasaray camiasına duyduğu öfkeyi ve kini bir kez daha ortaya çıkartmıştır.Bilindiği gibi, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında yine Rize'de oynadığımız maç esnasında protokol tribününde “Bana silahımı getirin!” diyen, maç sonrasında ise kameralar önünde müsabakanın hakemine yönelik "Silahım olsa vururdum" ifadesini kullanan bu zat, dünkü tavırlarıyla da Galatasaray düşmanlığıyla beslendiğini bir kez daha gözler önüne sererken, nedeni anlaşılmaz bir şekilde kendi camiasını, camiamıza karşı kışkırtmış, başkanlık seviyesiyle bağdaşmayan bir kültüre sahip olduğunu açıkça ortaya koymuştur.Sporun barış, dostluk ve kardeşlik ruhuna aykırı olan, söylemleriyle topluma kin ve nefret aşılayan, verdiği kasıtlı kararlarla adalet duygusunu yok eden her kim olursa olsun Türk sporundan temizlenmelidir. Bu amaçla tüm yetkili kişi ve kurumları Türk sporuna zarar verenler hakkında gereğini yapmak üzere bir kez daha göreve davet ediyoruz.Galatasaray Spor Kulübü olarak konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."Çaykur Rizespor-Galatasaray: 2-0Galatasaraylıları yıkan haber: Bacağı kırılan Muslera'nın sahalara ne zaman döneceği belli olduGalatasaray’dan Muslera ve Andone açıklaması: Durumları belli olduGalatasaray'a gözdağı verdi: Onlardan alacağımız var

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