Galatasaray'dan Yaşar Kemal Uğurlu için olay açıklama: Cellat başı

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'dan çok konuşulacak bir açıklama yapıldı.

"Utanç gecesi" başlığıyla yapılan açıklamada Rizespor Başkanı Hasan Kartal ve mücadelenin orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu için dikkati çeken ifadeler kullanıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Süper Lig'in 27. haftasında futbol takımımızın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta kaptanımız Fernando Muslera ve oyuncumuz Florin Andone’nin ciddi şekilde sakatlanmaları insan olan herkesi son derece üzmüştür.

Yıllardır Türk futbolunun içerisinde adeta içimizden biri olan, centilmenliğiyle yediden yetmişe herkesin sevgi ve saygısını kazanmış kaptanımız Fernando Muslera’nın ayağının kırılmasıyla yaşamış olduğu acıyı, milyonlarca Galatasaray taraftarıyla birlikte ülkemizde ve dünyanın her yerindeki sporseverler kalbinde derinden hissetmiştir.

Yaşanan bu sakatlıklar karşısında futbolun tüm paydaşları tek bir duyguda kenetlenmişken, rakip takım başkanının söylemleriyle takındığı tavır ve asıl görevi tarafsız, adil bir yönetimle sporcunun sağlığını korumak olan hakemlerin verdikleri kararlar Türk Futbolu için utanç vericidir. Kararlarıyla maçın sonucuna doğrudan etki eden maçın orta hakemi bundan böyle bizim için bir hakem değil "cellat başı"dır...

Diğer taraftan futbolu bir intikam alma oyunu olarak gören Ç. Rizespor Başkanı’nın maç öncesi ve sonunda yaptığı açıklamalar, kendisinin Galatasaray camiasına duyduğu öfkeyi ve kini bir kez daha ortaya çıkartmıştır.

Bilindiği gibi, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında yine Rize'de oynadığımız maç esnasında protokol tribününde “Bana silahımı getirin!” diyen, maç sonrasında ise kameralar önünde müsabakanın hakemine yönelik "Silahım olsa vururdum" ifadesini kullanan bu zat, dünkü tavırlarıyla da Galatasaray düşmanlığıyla beslendiğini bir kez daha gözler önüne sererken, nedeni anlaşılmaz bir şekilde kendi camiasını, camiamıza karşı kışkırtmış, başkanlık seviyesiyle bağdaşmayan bir kültüre sahip olduğunu açıkça ortaya koymuştur.

Sporun barış, dostluk ve kardeşlik ruhuna aykırı olan, söylemleriyle topluma kin ve nefret aşılayan, verdiği kasıtlı kararlarla adalet duygusunu yok eden her kim olursa olsun Türk sporundan temizlenmelidir. Bu amaçla tüm yetkili kişi ve kurumları Türk sporuna zarar verenler hakkında gereğini yapmak üzere bir kez daha göreve davet ediyoruz.

Galatasaray Spor Kulübü olarak konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Çaykur Rizespor-Galatasaray: 2-0 Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 42. dakikada Skoda ve 53. dakikada Tunay Torun'un attığı gollerle 2-0 kazandı. Bu sonucun ardından Rizespor puanını 28'e yükseltirken, Galatasaray ise 50 puanda kaldı.Gelecek hafta Rizespor deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacak. Galatasaray ise sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.Muslera'nın ayağı kırıldıSüper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, sakatlık sonrası ambulansla hastaneye götürüldü.Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 15'inci dakikasında Rizesporlu Skoda'nın vuruşunu kurtaran Muslera, rakibiyle çarpıştıktan sonra yerde kalarak sakatlık yaşadı. Yedek kulübesinde bulunan kaptan Selçuk İnan, hakemden izin isteyerek tribünden sahaya girip Muslera'nın yanına gelirken, tecrübeli kaleci için ambulans çağrıldı. Muslera, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından da ambulansla hastaneye götürüldü.Muslera'nın hastanede yapılan kontrollerinde sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi. Çekilen röntgen sonrası Uruguaylı kalecide 2 kırık tespit edilirken, intrameduller çivi takılarak sağlığına kavuşturulacağı öğrenildi. Muslera'nın sahalardan en az 6 ay uzak kalacağı tahmin ediliyor.Andone'de sakatlandıGalatasaray'da Rumen forvet Florin Andone mücadelenin ikinci yarısında forma şansı buldu fakat 70. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Rakip takım kalecisiyle çarpışması sonrasında acılar içerisinde yerde kalan Rumen oyuncu, sedye ile oyundan çıkarıldı. Andone yerine Belhanda oyuna dahil oldu.Adem kırmızı kart gördüMücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan Adem Büyük karşılaşmanın 88. dakikasında sarı kart gördü. Bu karta itiraz eden oyuncu ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Galatasaray’ın ligde deplasmandaki 4. mağlubiyetiSüper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor’a 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu müsabaka ile birlikte ligde bu sezonki 13. dış saha maçına çıktı. Aslan bu sonuçla ligde deplasmandaki 4. yenilgisini aldı. Cimbom ayrıca söz konusu mücadelelerde 5 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.Galatasaray, deplasmanda oynadığı 13 müsabakada 19 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 14 gol gördü. Sarı-kırmızılılar ayrıca Süper Lig’de bu sezon aldığı 5 mağlubiyetin 4’ünü deplasmanda yaşadı.Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında konuk ekibin yaşadıkları👇🚑Fernando #Muslera sezonu kapattı🚑Sakatlığını atlatan #Andone yeniden sakatlandı ❌Ryan #Donk cezalı duruma düştü🔴#Adem Büyük kırmızı kart gördü❗Rizespor maçı 2-0 kazandı pic.twitter.com/cNqBVuFLQi— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 14, 2020 İlk 11'lerÇaykur Rizespor: Tarık, Moroziuk, Fernandes, Talbi, Mejnak, Vetrih, Diomande, Tunay, Garmash, Samudio, Skoda.Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet Çalık, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Feghouli, Onyekuru, Falcao.Galeri: Muslera'nın sakatlığı Rizespor maçına damga vurdu

Galatasaraylıları yıkan haber: Bacağı kırılan Muslera'nın sahalara ne zaman döneceği belli oldu Çaykur Rizespor karşılaşmasının 15. dakikasında Skoda ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ ayak tibia ve fibula kemikleri kırılan Fernando Muslera, yarın ameliyat edilecek. Galatasaray tarihinde en fazla forma giyen yabancı futbolcu olan ve sarı-kırmızılı kulüpte boy gösterdiği 9 sezonda 5 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa kazanan Uruguaylı file bekçisi, kariyerindeki en ağır sakatlığı yaşadı.6 ila 8 ay arasında sahalardan uzak kalması beklenen Muslera’nın bugüne kadar sahalardan en fazla uzak kaldığı süre bir aydı.İstikrar abidesi2011-2012 sezonu öncesinde Lazio’dan transfer edilen Fernando Muslera, İtalyan ekibindeki en uzun süreli sakatlığı ayak bileğinden yaşamış ve 15 gün sahalardan uzak kalmıştı. Galatasaray’da oynadığı 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında sakatlık yaşamayan Muslera, 2013-2014 sezonunda oynanan Konyaspor mücadelesinde ise ilk uzun soluklu sakatlığını yaşadı. Ayak parmağı kırılan başarılı kaleci, bir ay sahalardan uzak kaldı. Galatasaray kariyerinde omuz, diz, kalça, parmak ve kafa tası gibi farklı bölgelerden sakatlık yaşayan ancak maksimum 10 günde sahalara geri dönen Muslera, kariyerinde ilk kez formasından bu kadar uzun süre uzak kalacak.Galatasaray’dan Muslera ve Andone açıklaması: Durumları belli oldu

Galatasaray’dan Muslera ve Andone açıklaması: Durumları belli oldu Galatasaray Kulübü, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera ve Florin Andone’nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;"Oyuncumuz Florin Andone’nin yapılan MR tetkikleri sonucu; sağ dizde darbeye bağlı ileri esneme sonucu iç yan bağında tama yakın, ön çapraz bağında ise kısmi yırtık tespit edilmiştir. Tedavisinin detayları oyuncunun sözleşmeli olduğu Brighton Kulübü ile yapılacak olan istişare sonrası planlanacaktır.Tibia ve fibula kırığı teşhis edilerek bugün ön hazırlıkları yapılan oyuncumuz Fernando Muslera’nın ameliyatı ise yarın sabah gerçekleşecektir."