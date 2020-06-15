SÜPER LİG

Galatasaray’dan Muslera ve Andone açıklaması: Durumları belli oldu

Galatasaray Kulübü, Florin Andone'nin ön çapraz bağında kısmi yırtık tespit edildiğini, ayağında kırık meydana gelen Muslera'nın ise salı günü ameliyat olacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İki futbolcu, Rizespor maçında ciddi şekilde sakatlanmıştı.

İki futbolcu, Rizespor maçında ciddi şekilde sakatlanmıştı.

Galatasaray Kulübü, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera ve Florin Andone’nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

  • "Oyuncumuz Florin Andone’nin yapılan MR tetkikleri sonucu; sağ dizde darbeye bağlı ileri esneme sonucu iç yan bağında tama yakın, ön çapraz bağında ise kısmi yırtık tespit edilmiştir. Tedavisinin detayları oyuncunun sözleşmeli olduğu Brighton Kulübü ile yapılacak olan istişare sonrası planlanacaktır.
  • Tibia ve fibula kırığı teşhis edilerek bugün ön hazırlıkları yapılan oyuncumuz Fernando Muslera’nın ameliyatı ise yarın sabah gerçekleşecektir."

Muslera'nın sakatlandığı pozisyon
Muslera'nın sakatlandığı pozisyon
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