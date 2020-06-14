Çaykur Rizespor-Galatasaray: 2-0

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 42. dakikada Skoda ve 53. dakikada Tunay Torun'un attığı gollerle 2-0 kazandı. Bu sonucun ardından Rizespor puanını 28'e yükseltirken, Galatasaray ise 50 puanda kaldı.

Gelecek hafta Rizespor deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacak. Galatasaray ise sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Muslera'nın ayağı kırıldı

Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, sakatlık sonrası ambulansla hastaneye götürüldü.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 15'inci dakikasında Rizesporlu Skoda'nın vuruşunu kurtaran Muslera, rakibiyle çarpıştıktan sonra yerde kalarak sakatlık yaşadı. Yedek kulübesinde bulunan kaptan Selçuk İnan, hakemden izin isteyerek tribünden sahaya girip Muslera'nın yanına gelirken, tecrübeli kaleci için ambulans çağrıldı. Muslera, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından da ambulansla hastaneye götürüldü.

Muslera'nın hastanede yapılan kontrollerinde sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi. Çekilen röntgen sonrası Uruguaylı kalecide 2 kırık tespit edilirken, intrameduller çivi takılarak sağlığına kavuşturulacağı öğrenildi. Muslera'nın sahalardan en az 6 ay uzak kalacağı tahmin ediliyor.

Andone'de sakatlandı

Galatasaray'da Rumen forvet Florin Andone mücadelenin ikinci yarısında forma şansı buldu fakat 70. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Rakip takım kalecisiyle çarpışması sonrasında acılar içerisinde yerde kalan Rumen oyuncu, sedye ile oyundan çıkarıldı. Andone yerine Belhanda oyuna dahil oldu.

Adem kırmızı kart gördü

Mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan Adem Büyük karşılaşmanın 88. dakikasında sarı kart gördü. Bu karta itiraz eden oyuncu ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Galatasaray’ın ligde deplasmandaki 4. mağlubiyeti

Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor’a 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu müsabaka ile birlikte ligde bu sezonki 13. dış saha maçına çıktı. Aslan bu sonuçla ligde deplasmandaki 4. yenilgisini aldı. Cimbom ayrıca söz konusu mücadelelerde 5 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

Galatasaray, deplasmanda oynadığı 13 müsabakada 19 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 14 gol gördü. Sarı-kırmızılılar ayrıca Süper Lig’de bu sezon aldığı 5 mağlubiyetin 4’ünü deplasmanda yaşadı.

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında konuk ekibin yaşadıkları👇



🚑Fernando #Muslera sezonu kapattı

🚑Sakatlığını atlatan #Andone yeniden sakatlandı

❌Ryan #Donk cezalı duruma düştü

🔴#Adem Büyük kırmızı kart gördü

❗Rizespor maçı 2-0 kazandı pic.twitter.com/cNqBVuFLQi — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 14, 2020