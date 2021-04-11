Fırtına yine tat vermedi

Süper Lig’in 34. haftasında Trabzonspor beraberlik serisini Çaykur Rizespor deplasmanında da sürdürdü: 0-0. Son 3 maçını da beraberlikle tamamlayan bordo-mavili takım dün aldığı sonuçla zirve yarışında kayıplarına bir yenisini daha eklerken, Vitor Hugo 85. dakikada kırmızı kart gördü. İki takımın da savunma ağırlıklı bir anlayışla başladığı oyunun ilk 10 dakikasında orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk tehlikeli pozisyonunu 12. dakikada Trabzonspor yakaladı. Bu dakikada Edgar’ın pasında ceza sahası çaprazından Yunus’un vuruşu kalecide kaldı. 23’de kazanılan kornerde Hugo’nun kafa vuruşunda kaleci Tarık topu çeldi ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 31. dakikada Marlon’un vuruşunda, kaleci Tarık’ın, soluna uzanarak çeldiği topa Bakasetas’ın arka direğe aşırtma vuruşunda Tarık bu kez doksan tabir edilen yere uzanarak topu kornere gönderdi. 39’da Çaykur Rizespor’un kazandığı kornerde Boldrin’in ortasında Skoda’nın kafa vuruşu az farkla auta gitti. İkinci yarıya Trabzonspor, Çaykur Rizespor’a oranla daha atak başladı. 47. dakikada Bakasetas’ın pasında ceza sahasına giren Djaniny’nin çaprazdan vuruşunda top farklı şekilde auta gitti. 49’da yine Djaniny ceza sahası önünde topu aldı vuruşunda defansa çarpan top kornere gitti. 51’da hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında Fabricio topla ceza sahasına girdi. Boş pozisyonda yaptığı vuruşta top auta gitti. 55’de kazanılan serbest vuruşta Boldrin’in plase vuruşunda Uğurcan köşeden topa sahip oldu. 57. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı.Bu dakikada Yusuf sağdan ortaladı. Djaniny’nin kafa vuruşunu kaleci Tarık mükemmel şekilde köşeden kornere çeldi. 68. dakikada iyi paslaşmalar sonrasında Marlon soldan ortaladı. Abdulkadir Parmak kafayı vurdu. Kaleci Tarık bu pozisyonda da gole izin vermedi. 83. dakikada Baker’ın uzaktan vuruşunda top az farkla auta gitti. 90+1. dakikada defansın uzaklaştırmak istediği topa yaklaşık 30 metreden Dokovic’in sert şutunda, üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

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Abdullah Avcı

Trabzonspor kazanmak için oynar

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Çaykur Rizespor karşısında iyi oynadıklarını ancak kazanamadıklarını söyledi. Son 3 haftadır berabere kaldıklarını belirten Avcı. “Oyun olarak tatmin ediyor ama skor olarak etmiyor. Trabzonspor her maçını kazanmak için oynar. Ön tarafta Nwakaeme, Ekuban ve Afobe’nin sakat olmasıyla birlikte orta sahadaki oyuncularla çıktık. Rakibe bir şut verdik, o da kırmızı karttan sonra. Skor tatmin etmiyor. Önümüzdeki haftaya bakacağız. Skor alamadığımız için, oyuncular da oyunlarının karşılığını alamadıkları için üzgünler. Oyunun genel yapısından memnunum, futbolcular oyunun karşılığını alamadığı için üzgün. Maçta her şeyi denediler” dedi. Takımdaki eksiklerle ilgili de konuşan Abdullah Avcı, “Geçen hafta Edgar, bu hafta Vitor Hugo cezalı duruma düştü. Sakatların dönmesiyle planlamaya bakacağız. Abdülkadir Ömür sağlıklı gidiyor, çalışmaların bazı bölümlerine katılmaya başladı. Umarım bir şey yaşamazsak, ligin sonuna doğru, bu ayın sonuna doğru Ömür’ü aramızda görürüz” ifadelerini kullandı.

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KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ DENEDİK

Trabzonspor’da sarı kart cezası dolduktan sonra dün forma giyen stoper oyuncusu Edgar Ie, Çaykur Rizespor beraberliği sonrası, “Kazanmak için her şeyi denedik. Oyunu kazandık ama golü bulamadık. Defansta Vitor Hugo ile aramızda iyi bir uyum var, iyi anlaşıyoruz. Umarım böyle devam ederiz” değerlendirmesinde bulundu. Forvette görev yapan Djaniny ise “İyi bir maç çıkardı takım, eksik kalan son dokunuştu. Rakibimizin kalecisiydi maçın öne çıkan ismi. Türkiye Ligi zor. Maçı kazanabilirdik ama o son dokunuş eksik kaldı” dedi. Şansları değerlendiremediklerini söyleyen Baker ise, “Sadece eksik olan topun kaleye girmesiydi. Rakibimizden çok daha iyi oynadık. Bizi üzen bir maç oldu. Hak ettiğimiz bir 3 puan vardı. Yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz” diye konuştu.

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VİTOR HUGO KIZARDI

Trabzonspor’un tecrübeli stoperi Vitor Hugo Çaykur Rizespor maçının 86. dakikasında kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı. 68. dakikada ilk sarı kartını gören 30 yaşındaki Brezilyalı stoper, 86. dakikada ise rakibine yaptığı hareket nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı. Vitor Hugo, Süper Lig’in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü oynanacak Hatayspor maçında bordo-mavili takımı yalnız bırakacak.