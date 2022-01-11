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Florya'da bir tek o kaldı: Futbolcuların başında idmana çıktı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından sarı kırmızılılarda bugün yapılan idmanda takımın başında kimin olacağı merak konusuydu. Fatih Terim'in takımla vedalaştığı idmanı Necati Ateş yönetti. Ateş'in yeni hoca gelene kadar takımın başında kalacağı sonrasında da Florya'ya veda edeceği belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Floryada bir tek o kaldı: Futbolcuların başında idmana çıktı
Galatasaray'da Fatih Terim ile birlikte Selçuk İnan ve Necati Ateş'in de görevine son verilmişti.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in takımdan ayrılışının kesinleşmesinin ardından Florya'da veda töreni düzenlendi.

Sarı kırmızılıların Florya'daki kadrosunda büyük bir değişimin yaşanması beklenirken futbol takımının başında kimin idmana çıkacağı merak konusuydu. Fatih Terim'in yardımcıları Selçuk İnan ve Necati Ateş'in de görevine son verilirken bugün önemli bir gelişme yaşandı.

Terim'in görevden alınmasına rağmen Necati Ateş'e yeni hoca gelene kadar takımın başında kalmasını istediği ve bugünkü idmanda Necati'nin Florya'daki idmanı yönettiği belirtildi.

  • Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı İspanyol teknik adam Domenec Torrent'in Florya'daki mesaisinin başlamasıyla Necati Ateş'in de takımla vedalaşacaği aktarıldı.
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