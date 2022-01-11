Florya'da bir tek o kaldı: Futbolcuların başında idmana çıktı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in takımdan ayrılışının kesinleşmesinin ardından Florya'da veda töreni düzenlendi.
Sarı kırmızılıların Florya'daki kadrosunda büyük bir değişimin yaşanması beklenirken futbol takımının başında kimin idmana çıkacağı merak konusuydu. Fatih Terim'in yardımcıları Selçuk İnan ve Necati Ateş'in de görevine son verilirken bugün önemli bir gelişme yaşandı.
Terim'in görevden alınmasına rağmen Necati Ateş'e yeni hoca gelene kadar takımın başında kalmasını istediği ve bugünkü idmanda Necati'nin Florya'daki idmanı yönettiği belirtildi.
- Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı İspanyol teknik adam Domenec Torrent'in Florya'daki mesaisinin başlamasıyla Necati Ateş'in de takımla vedalaşacaği aktarıldı.
📸Fatih Terim, Florya'da futbolcular ve taraftarlarla vedalaştı. pic.twitter.com/ZwIWQ6FOq1
📸Fatih Terim, Florya'da futbolcular ve taraftarlarla vedalaştı. pic.twitter.com/ZwIWQ6FOq1— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 11, 2022
Galatasaray, Fatih Terim'in dördüncü döneminde 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi. pic.twitter.com/cXNRM0QV6B
Galatasaray, Fatih Terim'in dördüncü döneminde 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi. pic.twitter.com/cXNRM0QV6B— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 10, 2022