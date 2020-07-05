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Formula 1'de sezonun ilk yarışını kim kazandı? Sezonun ilk yarışı nerede yapıldı?

Formula 1'de sezonun ilk yarışının kazanan pilot Bottas oldu

2020 Formula 1 sezonunun ilk yarışında zirvenin sahibi Mercedes-AMG Petronas takımı oldu. Açılış yarışı olan Avusturya Grand Prix’sini Mercedes-AMG Petronas’ın Fin pilotu Valtteri Bottas kazanırken, Lewis Hamilton aldığı 5 saniye cezası nedeniyle dördüncü sırayı elde etti. Bu sonuçla Fin pilot, sürücüler klasmanında zirveye otururken, Mercedes-AMG Petronas markalar sıralamasında birinci sıraya yerleşti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Formula 1'de sezonun ilk yarışını Mercedes pilotu Bottas kazandı.

Formula 1'de sezonun ilk yarışını Mercedes pilotu Bottas kazandı.

Fotoğraf: LEONHARD FOEGER

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın açılış yarışında Mercedes-AMG Petronas fırtınası esti. Sezonun ilk yarışı olan Avusturya Grand Prix’sine pole pozisyonundan başlayan Valtteri Bottas, baştan sona kontrol ettiği yarışı ilk sırada tamamladı. Mücadeleye 5. cepten başlayan son şampiyon Lewis Hamilton ise damalı bayrağın altından ikinci sırada geçmesine karşın aldığı 5 saniye cezası nedeniyle 4. oldu. Bu sonuçla Mercedes-AMG Petronas, 2020’nin ilk yarışı sonrasında markalar sıralamasında zirveye oturdu.

Sıralama turları sonrasında ilk cebi kazanan Bottas, ilk virajda korumayı başardığı liderliğini pit-stoplar sonrasında da sürdürdü. Kimsenin yanına yanaşmasına izin vermeyen Bottas, sezonun ilk galibiyetine rahat bir yarış sonunda ulaştı. Sıralama turlarında ikinci cebi elde etmesine karşın aldığı ceza nedeniyle mücadeleye 5. sıradan başlayan Hamilton ise, ilk turlarda rakiplerini birer birer geçmeye başladı. Hızla ikinci sıraya tırmanan Britanyalı pilot, mücadeleyi de ikinci sırada tamamladı. Ancak, bitime 10 tur kala karıştığı bir kaza nedeniyle 5 saniye cezası alan Hamilton, dördüncü sıraya geriledi.

Avusturya Grand Prix’si sonrasında Valtteri Bottas 25 puanla pilotlar sıralamasında ilk sırayı elde ederken Lewis Hamilton da 12 puanla dördüncü basamakta yer aldı. Mercedes-AMG Petronas ise 37 puanla markalar sıralamasında liderlik koltuğuna oturdu. Sezonun ikinci yarışı 12 Temmuz’da yine Avusturya’da koşulacak.

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