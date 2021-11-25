Spor Fransız gazeteci haddini aştı "Bunu stada almayacaksınız"
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Fransız gazeteci haddini aştı: "Bunu stada almayacaksınız!"

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı kritik Marsilya maçı öncesinde tepki çeken bir olay yaşandı. Fransız gazeteci Romain Canuti, NEF Stadı'ndaki aslan heykeliyle çektirdiği poz sonrasında Galatasaray yönetimini harekete geçirdi. Başkan Burak Elmas ve yöneticiler Fransız gazetecinin maça alınmaması yönünde akreditasyon iptali için talepte bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransız gazeteci haddini aştı: Bunu stada almayacaksınız!
Romain Canuti (Sağda)

Galatasaray'ın Marsilya ile oynayacağı maçtan önce Fransız gazeteci Romain Canuti tepki çeken bir harekete imza attı.

Sttattaki aslan heykeliyle fotoğraf çektirip yazdığı mesajla Galatasaraylıları sinirlendiren Canuti için Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yöneticiler harekete geçti. Fransa'dan gelen gazetecinin maça alınmamasını isteyen idareciler UEFA'ya durumu bildirerek akreditasyon iptali talep etti.

Tüm bunların ardından Romain Canuti sosyal medya hesabından bir özür mesajı paylaştı.

Canuti'nin açıklaması şöyle;

  • "Dün akşamki basın toplantısından önce, şaka olduğunu düşündüğüm anlamsız hareketle haddimi aştığımı üzülerek fark ettim. Bu sebepten dolayı kırdığım ve üzdüğüm tüm Galatasaray taraftarından özür dilerim."
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