Fuat Çapa: Göztepe maçında 3 puanla tanışmak istiyoruz

Ligde oynadığı 6 maçta 2 puan toplayan ve ligin son sırasında yer alan MKE Ankaragücü, milli arayı Antalya'da kamp yaparak geçirdi. Ligin 9'uncu haftasında oynanacak Göztepe maçı öncesi Fuat Çapa, milli takım arası için geldikleri Antalya kampında açıklamalarda bulundu.

"İstediğimiz gibi bir dönem olmadı"

Çapa, lige iyi bir başlangıç yapamadıklarını söyleyerek, "Ligde 8 haftayı geride bıraktık ancak biz 6 hafta maçlara çıktık. İstediğimiz gibi bir dönem olmadı. Bir haftayı maç oynamadan geçmemiz, sonra milli takım arası olması, sonrasında da Hatayspor'un üzücü bir dönem geçirmesi ve pozitif vakaların yaşanması nedeniyle 2 ileri 1 geri oldu. Ligde 8 hafta oynansa da biz ilk kez takım olarak çalışma fırsatı bulduk bu anlamda çok şanslıyız. Bizim adımıza güzel bir gelişme oldu. Antalya'da bir kamp süreci geçirmek istedik. Bu süreçten sonra daha iyi bir oyun sergileyeceğimize eminim" diye konuştu.

"3 puanla tanışmak için hazırlandık"

Antalya kampı süren başkent ekibinde lige hazır hale geldiklerini dile getiren deneyimli teknik adam, "Ankaragücü camiası çok büyük bir camia. Bunu göz ardı edemeyiz. Hangi camiada görev yaptığımızı da çok iyi biliyoruz. Beklentilerin ne olduğunu da biliyoruz. Ankaragücü son yıllarda olduğu gibi olduğu gibi sezon sonuna yüreği ağzında girmek istemiyor. Bunun farkındayız. Umarım sakatlık ve koronavirüste pozitif vaka olmaz, süreci çok iyi değerlendireceğimize eminim. Hedefler doğrultusunda kurulan bir takım. Herkes en iyisini bekler, bu bir gerçek. Orta sıralar gerçekçi bir hedef olur, daha üst sıralar için isse oyuncu grubunun gelişmesine ihtiyaç var. Yaş ortalaması 22.6 olan bir oyuncu grubundan bahsediyoruz. Türkiye'yi çok iyi bilmeyen oyuncu grubuna sahibiz. Bu da geçmiş maçlarda bize pahalıya mal oldu. Artık geriye değil önümüze bakmalıyız. Burada uyum sürecini iyi bir şekilde geçirdik, Göztepe maçına 3 puanla tanışmak için hazırlandık" ifadelerini kullandı.

"Puanlar alarak özgüvenimizi artırmamız gerekiyor"

Takımın maç kazandıkça özgüvenini de artacağına vurgu yapan Çapa, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Her şeyin oturmuş olduğu kulüplerde hiçbir zaman çalışmadım. Buradaki oyuncu grubunun ve hedefin sonu güzel olacak. Kimsenin endişesi olmasın. Doğru başlayamadık, bu bir gerçek. İstediğimiz gibi başlayamadık ve durumun farkındayız. Önümüze bakarak neler yapabileceğimizi ortaya koyarak alacağımız sonuçlarla camiamızı rahatlatıp hem de özgüvenimizi artırmamız gerekiyor" dedi.

Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu Süper Lig'de 9'uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın öne çıkan karşılaşması Beşiktaş-Medipol Başakşehir mücadelesinde Ümit Öztürk görev yapacak.TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'in 9'uncu hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şöyle:21 Kasım CumartesiFatih Karagümrük - Demir Grup Sivasspor: Hüseyin GöçekGençlerbirliği - Fenerbahçe: Halil Umut MelerYukatel Denizlispor - Gaziantep FK: Atilla KaraoğlanBeşiktaş - Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk22 Kasım PazarAtakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor: Halis ÖzkahyaGöztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınusİttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa: Yasin KolTrabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan ÖzdamarFraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya23 Kasım PazartesiGalatasaray - Hes Kablo Kayserispor: Turgut Doma