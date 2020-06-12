SÜPER LİG

Futbol zamanı: Süper Lig maratonu bugün yeniden başlıyor

Koronavirüs nedeniyle ara verilen Süper Lig’de heyecan bu akşam yeniden başlıyor. Süper Lig, bugün oynanacak iki karşılaşmayla son 8 haftalık periyoda girecek. Maçlar 21.00’de.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv

Fotoğraf: Arşiv

Süper Lig’de Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen 2019-2020 sezonuna, yaklaşık 3 ay aradan sonra bugün oynanacak maçlarla devam edilecek. Süper Lig’e, 16 Mart’ta oynanan 26. haftanın son maçı olan Antalyaspor-Sivasspor maçının ardından Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilmişti. Lig heyecanı, 87 günlük aradan sonra 27. haftada bugün yapılacak Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor maçlarıyla kaldığı yerden sürecek. Salgın dolayısıyla kapsamlı sağlık önlemleri altında gerçekleştirilecek müsabakalar seyircisiz oynanacak. Seyircisiz karşılaşmalarda futbolcular dahil toplam 296 kişi stadyumda bulunacak. Takımların A listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alacak olanların sayısı 14’ün altına inmesi halinde maç oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenecek.

TAKIMLAR 5 DEĞİŞİKLİK YAPABİLECEK

Süper Lig’in kalan 8 haftasında takımlar karşılaşmalarda 5 oyuncu değişikliği yapabilecek. Takımlar, oyunun kesintiye uğramaması için devre arasında yapılacaklar hariç maç esnasında en fazla 3 oyuncu değiştirebilecek. Süper Lig’de şampiyonluk yarışında iddialı konumda bulunan takımlar sezonun kalan bölümde kritik maçlara çıkacak. Ligde 53’er puana sahip Trabzonspor birinci, Başakşehir ise ikinci sırada yer alırken, Galatasaray 50 puanla üçüncü, Sivasspor da 49 puanla dördüncü durumda bulunuyor. Özellikle ligin 29. haftasında Başakşehir-Galatasaray maçı ile 30. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması şampiyonluk yarışında büyük öneme sahip olacak. Ligde sezonun son derbisi ise 33. haftada Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak.

SÜPER LİG’DE 27. HAFTA

  • BUGÜN
  • 21.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)
  • 21.00 Fenerbahçe-Kayserispor (Ülker)
  • YARIN
  • 18.30 Başakşehir-Alanyaspor (Başakşehir)
  • 21.00 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
  • 21.00 Beşiktaş-Antalyaspor (Vodafone Park)
  • PAZAR
  • 18.30 Gençlerbirliği-Konyaspor (Eryaman)
  • 21.00 Ç.Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
  • 21.00 Gaziantep FK-Ankaragücü (Kalyon)
  • PAZARTESİ
  • 21.00 Sivasspor-Denizlispor (Yeni 4 Eylül)

Lille’den Yusuf Yazıcı paylaşımı: Geri döndü
Lille’den Yusuf Yazıcı paylaşımı: Geri döndü

Fransa’nın Lille ekibinde forma giyen ve 21 Aralık 2019 tarihinde Monaco maçında çapraz bağları kopan Yusuf Yazıcı, bugün takımının tesislerine giriş yaptı. Sakatlığı sonrası çalışmalarının bir bölümünü Roma’da bir bölümünü de Antalya’da yapan milli yıldız, dün takım arkadaşı Zeki Çelik ile Fransya’ya gitmişti.Yapılan kontrollerin ardından dizinde bir problem kalmadığı belirlenen Yazıcı’nın, Lillie ekibinin tesislerine giriş anını kulübün sosyal medya hesapları paylaştı. Takım arkadaşlarının yakından ilgilendiği 23 yaşındaki yıldız isim, kulüp kamerasına ise “Geri döndüm” mesajını verdi.Lille ekibi, Yusuf’un dönüşü ise sosyal medya hesaplarından, “Yusuf Yazıcı geri döndü” mesajıyla yayımladı.Yusuf Yazıcı geri döndü🔥 https://t.co/sh7i6zkdGv&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 11, 2020

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