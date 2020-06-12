Futbol zamanı: Süper Lig maratonu bugün yeniden başlıyor

Süper Lig’de Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen 2019-2020 sezonuna, yaklaşık 3 ay aradan sonra bugün oynanacak maçlarla devam edilecek. Süper Lig’e, 16 Mart’ta oynanan 26. haftanın son maçı olan Antalyaspor-Sivasspor maçının ardından Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilmişti. Lig heyecanı, 87 günlük aradan sonra 27. haftada bugün yapılacak Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor maçlarıyla kaldığı yerden sürecek. Salgın dolayısıyla kapsamlı sağlık önlemleri altında gerçekleştirilecek müsabakalar seyircisiz oynanacak. Seyircisiz karşılaşmalarda futbolcular dahil toplam 296 kişi stadyumda bulunacak. Takımların A listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alacak olanların sayısı 14’ün altına inmesi halinde maç oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenecek.

TAKIMLAR 5 DEĞİŞİKLİK YAPABİLECEK

Süper Lig’in kalan 8 haftasında takımlar karşılaşmalarda 5 oyuncu değişikliği yapabilecek. Takımlar, oyunun kesintiye uğramaması için devre arasında yapılacaklar hariç maç esnasında en fazla 3 oyuncu değiştirebilecek. Süper Lig’de şampiyonluk yarışında iddialı konumda bulunan takımlar sezonun kalan bölümde kritik maçlara çıkacak. Ligde 53’er puana sahip Trabzonspor birinci, Başakşehir ise ikinci sırada yer alırken, Galatasaray 50 puanla üçüncü, Sivasspor da 49 puanla dördüncü durumda bulunuyor. Özellikle ligin 29. haftasında Başakşehir-Galatasaray maçı ile 30. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması şampiyonluk yarışında büyük öneme sahip olacak. Ligde sezonun son derbisi ise 33. haftada Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak.

SÜPER LİG’DE 27. HAFTA

BUGÜN

21.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

21.00 Fenerbahçe-Kayserispor (Ülker)

YARIN

18.30 Başakşehir-Alanyaspor (Başakşehir)

21.00 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

21.00 Beşiktaş-Antalyaspor (Vodafone Park)

PAZAR

18.30 Gençlerbirliği-Konyaspor (Eryaman)

21.00 Ç.Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

21.00 Gaziantep FK-Ankaragücü (Kalyon)

PAZARTESİ

21.00 Sivasspor-Denizlispor (Yeni 4 Eylül)