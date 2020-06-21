Galatasaray - Gaziantep FK: 3-3

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Karşılaşmanın son dakikalarında nefes kesen maçta kazanan çıkmadı: 3-3. Sarı-kırmızılıların gollerini 36. dakikada Falcao, 40. dakikada Belhanda ve 66. dakikada Feghouli kaydetti. Gaziantep'in gollerini ise 17. dakikada Djilobodji, 78. dakikada Twumasi ve 90+15. dakikada Maxim penaltıdan attı. Ayrıca karşılaşmanın 55. dakikada Ahmet Çalık direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 51'e yükseltirken, Gaziantep Fk ise 34 puana yükseldi. Gelecek hafta sarı-kırmızılılar deplasmanda Başakşehir'in konuğu olacak. Gaziantep ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

Karşılaşmanın son dakikaları nefes kesti

Mücadelenin 90+4. dakikasında Gaziantep FK, Kayode ile skoru 3-3'e taşıdı. Fakat maçın hakemi Alper Ulusoy, 4 dakikalık bir VAR incelemesi sonrasında golü iptal etti. Mücadelenin son dakikalarında kaleci Okan Kocuk'un 6 saniye kuralına uymayarak topu elinde tutmasından dolayı, hakem çift vuruş noktasını gösterdi. Çift vuruş esnasında Gaziantepli oyuncunun yerde kalmasıyla birlikte hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+15. dakikada penaltıyı gole çeviren Maxim skoru belirledi: 3-3.

Ahmet Çalık kırmızı kart gördü

Müsabakanın 55. dakikasında Younes Belhanda’nın geri pasında topu kaptıran Ahmet Çalık’ın Kenan Özer’e ceza yayı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Alper Ulusoy, pozisyonda Ahmet’i son adam olarak değerlendirdi ve direkt kırmızı kart ile cezalandırdı.

Sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz hafta da Adem Büyük kırmızı kart görmüştü.

Galatasaray’ın galibiyet hasreti 4 maça çıktı

Süper Lig’in 28. haftasında evinde Gaziantep ile karşılaşan Galatasaray, son dakikada penaltıdan yediği golle 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların ligde galibiyet hasreti de 4 maça çıkmış oldu. Aslan ligde Türk Telekom Stadyumu’nda Gençlerbirliği’ni yendikten sonra oynadığı 4 müsabakada Sivasspor ile 2-2 Beşiktaş ile 0-0, Gaziantep FK ile 3-3 berabere kalırken, Rizespor’a da 2-0 mağlup olmuştu.

Mariano cezalı duruma düştü

Galatasaray’da Gaziantep FK maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Sarı-kırmızılılarda Mariano, Sofiane Feghouli ve Jean Michael Seri, sınırda olan isimlerdi. Karşılaşmanın 45 2. dakikasında sarı kart gören Mariano cezalı duruma düştü. Brezilyalı futbolcu 29. haftada deplasmanda Başakşehir ile oynanacak olan karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

Falcao ligde 10. golünü kaydetti

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, Süper Lig’de 2 maç sonra Gaziantep FK karşısında rakip fileleri havalandırmayı başardı. Müsabakanın 36. dakikasında sahneye çıkan Falcao takımına eşitlik getiren golü kaydetti. 34 yaşındaki futbolcu böylece ligde 10 gole ulaştı. Bu sezon ligde 16 maçta görev alan Falcao’nun 1 de Ziraat Türkiye Kupası’nda golü bulunuyor.