Galatasaray'ın konuğu MKE Ankaragücü

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 97. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 61-17 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 18 maçta ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın ligde attığı 202 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 82 golle karşılık verebildi. Geçen sezonki maçları Galatasaray, deplasmanda 3-1, evinde de 6-0'lık skorlarla kazandı.

Galatasaray'ın ev sahipliğindeki maçlar

Galatasaray, ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından MKE Ankaragücü'ne büyük üstünlük kurdu. İki takım şimdiye dek İstanbul'da 47 kez karşılaştı, Galatasaray 36, MKE Ankaragücü ise yalnızca 3 kez galip gelebildi. İstanbul'daki 8 maç da berabere sonuçlandı. Bu arada, iki takım arasında 2008-2009 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç, Galatasaray'ın cezası nedeniyle Kayseri'de yapıldı ve sarı-kırmızılı ekip 1-0 galip geldi.

Fatih Terim Devler Ligi'nde dibi gördü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu son sırada tamamlayan Galatasaray, bu kulvarda teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki en kötü performansını sergiledi.Tecrübeli teknik adam idaresinde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza atan sarı-kırmızılı takım, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin uzağında kaldı.Galatasaray, Fransa'nın Paris Saint-Germain, İspanya'nın Real Madrid ve Belçika'nın Club Brugge ekipleriyle yer aldığı A Grubu'nu 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 2 puanla son sırada bitirdi. Bu maçlarda bir kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 14 gol gördü.Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en prestijli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde Fatih Terim yönetiminde 8. kez grup aşamasını bitirdi. Sarı-kırmızılı takım, Terim idaresinde ilk kez maç kazanmadan grubunu tamamladı.Fatih Terim, 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ın başında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir maça çıktıktan sonra görevinden ayrılmıştı.Sarı-kırmızılı takım, "Devler Ligi"nde Terim ile en iyi dönemini 2012-2013 sezonunda yaşadı. Söz konusu sezonda grup aşamasını 10 puanla bitiren Galatasaray, daha sonra son 16 turunu da geçerek çeyrek final oynama başarısı göstermişti.En kötü performans 2014-2015 sezonundaGalatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en kötü performansı 2014-2015 sezonunda sergiledi.Sarı-kırmızılı takım, İtalyan teknik Cesare Prandelli yönetiminde 5, Hamza Hamzaoğlu idaresinde ise 1 karşılaşmaya çıktığı bu sezonda sadece bir puan kazandı."Devler Ligi"nde 2014-2015 sezonunu bir beraberlik ve 5 mağlubiyetle kapatan Galatasaray, attığı 3 gole karşın 19 kez topu ağlarından çıkardı.Fatih Terim'den 5-0'lık yenilginin ardından dikkati çeken açıklama:🗣"Kapasitemiz bu kadar" pic.twitter.com/DBb3xpofM2— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 12 Aralık 2019

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti. MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.

Galatasaray-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında 14 Aralık Cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı haken Ali Şansalan yönetecek. Mücadele beINSPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Andone ve Luyindama yok

Bu sezon mücadele ettiği tüm kulvarlarda beklentilerin altında bir performans sergileyen Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, 14. haftayı 23 puanla 6. sırada tamamladı.

Ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgisi olan MKE Ankaragücü ise 14. haftayı 9 puanla son sırada bitirdi. Galatasaray'da Ryan Babel, Sofiane Feghouli ve Adem Büyük sakatlıkları nedeniyle son karşılaşmada görev alamadı. Sarı-kırmızılı takımda tedavisi devam eden Florin Andone ile sezonu kapatan Christian Luyindama yarınki maçın kadrosunda bulunmayacak.

Galatasaray'da Fatih Terim PSG maçı sonrasında 'Kapasitemiz bu kadar' ifadelerini kullanmıştı;

Fatih Terim'den 5-0'lık yenilginin ardından dikkati çeken açıklama:



🗣"Kapasitemiz bu kadar" pic.twitter.com/DBb3xpofM2 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 12, 2019

İki futbolcu kart ceza sınırında

Galatasaray'da iki futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda ile Adem Büyük, yarınki müsabakada kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Göztepe müsabakasında forma giyemeyecek.

Gol yollarında sıkıntı yaşıyor

Galatasaray, bu sezon gol yollarında büyük sorun yaşıyor. Süper Lig'de 14 müsabakada 15 gol atan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 müsabakada 1 kez ağları havalandırabildi. TFF Süper Kupa maçında 1 gol bulan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek maçta ise ağları havalandırmayı başaramadı. Bu sezon çıktığı 22 resmi karşılaşmada 17 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekibin gol ortalaması 0,77 oldu.