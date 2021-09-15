Galatasaray Başkanı Burak Elmas transfer bedellerini tek tek açıkladı

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas, yaz transfer döneminde harcadıkları paraları açıkladı. Elmas, futbolcuların bonservis bedelleri ve yıllık ücretlerini tek tek gösterirken Ocak ayında da hamlelerine devam edeceklerini belirtti.
Tecrübeli yönetici ayrıca Galatasaray'ın takım bütçesinin 48.2 milyon Euro olduğunu bu rakamı 35 milyon euroya çekmek istediklerini aktardı.
Galatasaray'ın futbolculara ödediği yıllık ücretler şöyle;
- Aanholt: 1.9M€
- Cicaldau: 900B€
- Halil Dervişoğlu: 850B€
- Nelsson: 800B€
- Berkan Kutlu: 700B€
- Morutan: 630B€
- Boey: 480B€
- Assunçao: 450B€
- Barış Alper: 380B€
Galatasaray'da futbolcular için ödenen bonservis bedelleri;
- Nelsson: 7 milyon €
- Cicaldau: 6.5 milyon €
- B. Kutlu: 4 milyon €
- Morutan: 3.5 milyon €
- Barış Alper Yılmaz: 2.1 milyon €
- Boey: 1 milyon 150 bin €
- Halil Dervişoğlu: 1 milyon € (K)
- Assunçao: 100 bin € (K)
Galatasaray'da kiralık gönderilen isimlerden elde edilen gelirleri açıkladı;
- Okan Kocuk: 4.6 milyon TL
- Emre Taşdemir: 600 bin TL
- Yunus Akgün: 150 bin euro
- Jesse Sekidika: 250 bin euro
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yaz transfer döneminde kadrosuna kattıkları futbolcuların bonservis bedellerini açıkladı pic.twitter.com/eMS0umG4um
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yaz transfer döneminde kadrosuna kattıkları futbolcuların bonservis bedellerini açıkladı pic.twitter.com/eMS0umG4um— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 15, 2021