Spor Galatasaray yıldız oyuncunun sözleşmesini yeniledi
FUTBOL FUTBOL

Galatasaray yıldız oyuncunun sözleşmesini yeniledi

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, iç transfere yöneldi. Sarı-kırmızılılar, Emre Akbaba'nın sözleşmesini 2 yıl daha yeniledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Emre Akbabanın sözleşmesini uzattı
Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları devam ediyor

Yeni başkan Burak Elmas önderliğinde transfer çalışmalarına devam Galatasaray, aynı zamanda sözleşmesi sona eren oyunculardan bazılarıyla yeniden masaya oturuyor.

Bu kapsamda sarı-kırmızılılar, sözleşmesi biten Emre Akbaba ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

2018 yılında Aytemiz Alanyaspor'dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 28 yaşındaki oyuncu, 70 karşılaşmada forma giydi. Akbaba bu maçlarda 14 gol ve 8 asistle oynadı.

Sassuolo Kaan Ayhan'ı isteyen takımları açıkladı
SPOR
Sassuolo Kaan Ayhan'ı isteyen takımları açıkladı

Abone Ol Google News
Türkiyenin Maldivlerine ziyaretçi akını

Türkiye'nin Maldivleri'ne ziyaretçi akını

Normalleşme sonrası akın akın oraya gidiyorlar.
Yüksek ihracatın formülü kimyada

Yüksek ihracatın formülü kimyada

Son iki ayda yakalanan ihracat liderliği dikkat çekiyor.
Filipinlerde askeri uçak düştü

Uçağın içinde 85 kişi vardı.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'a dört gün gözaltı süresi...

​Türkiye ortalamasının altında kalan iller için yoğun çalışma.

​Kur'an kursları yarın başlıyor.

​Yunanlar ölüme terk etti.
Teknoloji duruşu bozuyor

Teknoloji duruşu bozuyor

​Prof. Fatma Nur Kesiktaş açıklamalarda bulundu.
Tel tel döküldüler

Tel tel döküldüler

​Gülen'in 'kafir' hamlesi tutmadı.
Kanal’a dev ilgi

Kanal’a dev ilgi

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu açıklama yaptı.
Esed insanlığı vurdu

Esed insanlığı vurdu

Sivil Toplum Kuruluşları hedef seçildi.
PKK 37 yıldır <br>çocukları kullanıyor

PKK 37 yıldır
çocukları kullanıyor

Bir kez daha ABD'nin insan ticareti raporunda kayıtlara girdi.
Akdeniz’de 43 göçmen boğuldu

Akdeniz’de 43 göçmen boğuldu

​Tunus açıklarında batan teknede 84 kişi kurtarıldı.
Biden'ın da haberi var

Biden'ın da haberi var

​CIA bana suikast düzenleyecek.
75 bin 260 yıl <br>hapsi isteniyor

75 bin 260 yıl
hapsi isteniyor

​Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi.
Ayakkabıda ağırlığımız artıyor

Ayakkabıda ağırlığımız artıyor

Bir zamanlar ithalatçı olduğumuz ürünlerde şimdi ihracat yapıyoruz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.