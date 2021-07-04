Galatasaray yıldız oyuncunun sözleşmesini yeniledi

Yeni başkan Burak Elmas önderliğinde transfer çalışmalarına devam Galatasaray, aynı zamanda sözleşmesi sona eren oyunculardan bazılarıyla yeniden masaya oturuyor.
Bu kapsamda sarı-kırmızılılar, sözleşmesi biten Emre Akbaba ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
2018 yılında Aytemiz Alanyaspor'dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 28 yaşındaki oyuncu, 70 karşılaşmada forma giydi. Akbaba bu maçlarda 14 gol ve 8 asistle oynadı.
✍️ 😍 🦁 🧿 pic.twitter.com/gVmfNrNobZ
✍️ 😍 🦁 🧿 pic.twitter.com/gVmfNrNobZ— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 4, 2021