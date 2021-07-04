Sassuolo Kaan Ayhan'ı isteyen takımları açıkladı

Transfermarkt verilerine göre Kaan Ayhan'ın güncel bonservis bedeli 6 milyon euro.

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, yabancı sınırlaması nedeniyle rotalarını yerli oyunculara çevirmiş durumda. Bu kapsamda oyuncu arayışlarına devam eden ekipler, Sassuolo forması giyen milli oyuncu Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak istiyor.

"Galatasaray ve Beşiktaş önde"

Sabah'ın haberine göre Sassuolo, Kaan Ayhan'ı isteyen takımı açıkladı. Kulüp yetkilileri yaptıkları açıklamada, "Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe durumunu sordu. Galatasaray ve Beşiktaş bir adım önde. Fenerbahçe ise diğerlerine göre şimdilik daha uzakta görünüyor" ifadelerini kullandı.

5 milyon euro istiyor

1 Eylül 2020 tarihinde Fortuna Düsseldorf'tan 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Kaan Ayhan için Sassuolo, 5 milyon euro bonservis istiyor.

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26 yaşındaki oyuncu, geride bıraktığımız sezon 20 karşılaşmada görev yaptı. Milli oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

SPOR Galatasaray Kaan Ayhan için transfer çalışmalarına başladı