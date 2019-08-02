Galatasaray Emre Mor'un maliyetini açıkladı

Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği yazıda 8 milyon euro satın alma opsiyonuna sahip olduğunu belirtti. KAP'a gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel Futbolcu Emre Mor ve Kulübü RC Celta De Vigo ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 600.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 31.05.2020 tarihine kadar Şirketimizin net 8.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 725.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

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✍ #HoşGeldinEmreMor pic.twitter.com/VVsNyxKHpx — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 2 Ağustos 2019

Emre Mor Aslan oldu Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Emre Mor transferinde mutlu sona ulaştı. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak “Emre Mor konusunda KAP’a açıklama yapacağız” dedi. Abdurrahim Albayrak, Mbaye Diagne konusunda gelişme olmadığını söylerken Radamel Falcao transferi hakkında ise konuşmadı. Tecrübeli yöneticinin bu açıklamasının ardından genç oyuncu için Kamuyu Aydınlatma Platformu’na resmi açıklama yapıldı. Sar-kırmızılı kulüpten KAP’a gönderilen açıklamada, “Profesyonel Futbolcu Emre Mor’un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü RC Celta de Vigo ile resmi görüşmelere başlanmıştır” denildi. Bu gelişmenin ardından, genç oyuncu sosyal medya hesabından uçakta çekilmiş bir fotoğraf paylaşarak, “Yakında görüşmek üzere Galatasaray” ifadelerini kullandı. OPSİYON G.SARAY’DAGalatasaray’ın Emre Mor’u bedelsiz olarak kiralayacağı, gelecek sezon için de kontrata satın alma seçeneği ekleneceği öğrenildi. Tarafların son olarak, satın alma seçeneğinin zorunlu olup olmaması konusunda konuştuğu belirtiliyor. İspanya’da eşyalarını toplamaya başlayan Emre Mor ise Galatasaray macerasını yeniden doğuş fırsatı olarak görüyor. Genç futbolcu, yetenek ve kalitesini tekrar kanıtlayarak adını Avrupa’ya duyurmak istiyor. UZUN SÜREDİR BEKLİYORDUMSarı-kırmızılı takımın Celta Vigo’dan kiraladığı Emre Mor, dün akşam İstanbul’a geldi. İstanbul Havalimanı’nda açıklamalarda bulunan genç futbolcu, “Uzun süredir bekliyordum, sonunda geldiğim için mutluyum. Antrenmanlara çıkacağım, ardından tek tek maçlara odaklanacağız. Sonrasında eminim başarılı olacağız” dedi. 22 yaşındaki oyuncu , futbola Bronshoj Boldklub’de başladı. Lyngby’ye transferinin ardından 2015’de Danimarka ekibi Nordsjaeland’a, bir yıl sonra Alman takımı Borussia Dortmund’a, 2017’de ise İspanya’nın Celta Vigo kulübüne tranfser oldu. Danimarka Milli Takımı’nın çeşitli yaş gruplarında forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu tercihini A Milli Takımı’ndan yana kullandı ve ay-yıldızlı formayı 15 kez terletirken 1 gol kaydetti. Onyekuru elden kaçıyorG.Saray’ın yeniden kadrosuna katmak istediği Henry Onyekuru’ya, Avrupa’dan da talipler çıktı. İngiliz basınındaki haberlere göre; Everton, çalışma izni çıkaramadığı ve 8 milyon Euro’ya aldığı Nijeryalı futbolcuyu satarak az da olsa kar elde etmeyi umuyor. Onyekuru’yu Napoli’nin ardından Monaco’da istiyor. Everton’un Monaco ile görüştüğü ve 22 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin Fransa olabileceği belirtildi.Filistinli kardeşlerimiz Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Vefa İlim Yayma Mezunlar Derneği, Sakarya Üniversitesi ve İlim Yayma Vakfı’nın himayesinde Türkiye’de bulunan Filistin’nin Zeytindağı ve Beyt Hanina takımı oyuncularıyla yemekte bir araya geldi. Albayrak, Yenibosna’daki ofisinde düzenlenen yemekte basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, “Filistin’den, Kudüs’ten gelen kardeşlerimiz misafirimizdi. Geçen sene de o mutluluğu yaşamıştık, bugün de yaşıyoruz. Onları mutlu edebilirsek ne mutlu bize” dedi. İlim Yayma Vakfının misafiri olarak Filistinlilerin geldiğini anlatan Albayrak, “Bir haftadır Sakarya Üniversitesi’nde idmanlarını ve maçlarını yaptılar. İnşallah önümüzdeki yıllarda Galatasaray ile de maç yaparlar. Kardeşlerimizi cumartesi günü oynayacağımız hazırlık maçında en iyi yerde ağırlamak istiyoruz. Ülkemize hoş geldiler. İnşallah biz de onların maçlarına gideriz, destek oluruz. Onları çok seviyoruz, dünyanın onları sevmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı. Oyuncuların Türk Telekom Stadı’nı da gezdiğini vurgulayan Albayrak, “Dün akşam hepimiz yemekte Bilal Erdoğan ile beraberdik. Oyuncuları stadımızda misafir ettik. Allah’ın izniyle hepsi Galatasaraylı” dedi.Falcao tamam sıra Monaco’da Galatasaray’ın kadrosuna katmak için yoğun uğraş sarfettiği Kolombiyalı forvet Radamel Falcao ile anlaşma sağlanırken, sıra kulübü Monaco’ya geldi. Sarı-kırmızılılar, Monaco kulübüyle bonservis sorununu çözmek için dün masaya oturdu. Galatasaray, Falcao’yu bonservis bedeli ödemeden transfer etmeyi planlarken, Kolombiyalı golcü ile yıllık 5.5 milyon Euro’dan anlaşma sağlandı. Fransız kulübü ise Falcao için 4 milyon Euro isterken, Galatasaray bonservis bedeli vermek istemezken, devreye giren Kolombiyalı futbolcunun menajeri Jorge Mendes bonservis bedeli olmadan transferi bitirmeye çalışıyor. beIN Sports France ise Falcao’nun, Monaco yönetimiyle görüşerek sözleşmesini feshedeceğini yazdı. Galatasaray’da yardımcı antrenör Ümit Davala da Instagram hesabından Falcao’nun Galatasaray forması giydiği ve ‘’Radamel Falcao ile anlaşıldı. Maaşı 5 milyon Euro, bonservisi yok’’ sözlerinin kullanıldığı bir paylaşımı beğenmesi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Geçtiğimiz günlerde de Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Ural Aküzüm, Falcao paylaşımı yapmış ve ‘’Bir cisim yaklaşıyor’’ demişti. Sarı-kırmızılılarda şimdi gözler Mbeye Diagne’nin satışına çevrilmiş durumda.DİAGNE ADIM ADIM KATAR’AKatar basınında çıkan özel habere göre; Katar Ligi takımlarından Al-Rayyan, Galatasaray’ın Senegalli forveti Mbaye Diagne’yi kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Geçen sezonu Süper Lig’de gol kralı olarak kapatan Diagne’nin Al-Rayyan ile transfer görüşmesi yaptığı ve Katar’ın başkenti Doha’ya yola çıkacağı belirtildi. Diagne’nin satışından Galatasaray’ın 14 milyon Euro gelir elde etmesi bekleniyor. Al-Rayyan kulübü, kısa süre önce Porto ile sözleşmesi sona eren ve devlerin peşinden koştuğu Yacine Brahimi’yi de kadrosuna katmıştı.Fenerbahçe-Real Madrid: 3-5