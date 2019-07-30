Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Emre Mor'un transferinde mutlu sona ulaştı.

WBD Menajerlik Şirketi'nin CEO'su Erik Alonso, yaptığı açıklamada 22 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılara transferinin tamamlandığını duyurdu.

Galatasaray'ın oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiraladığı ifade ediliyor.

Emre Mor, 2017 yazında 13 milyon euro bonservis bedeliyle Dortmund'dan Celta Vigo'ya transfer olmuştu. La Lig'da beklentileri karşılayamayan genç oyuncu, geride bıraktığımız sezon İspanyol ekibinde sadece 468 dakika süre bulurken skora katkı yapamadı. Kulüp kariyerinde ise toplamda 72 maça çıkan milli futbolcu, 4 gol atarken 8 de asist kaydetti.

Emre Mor, Galatasaray'da.



🔻 72 Maç

🔻 4 Gol

🔻 8 Asist pic.twitter.com/ItfploqtSh — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 30, 2019

Emre Mor, Galatasaray'da.



🔻 72 Maç

🔻 4 Gol

🔻 8 Asist pic.twitter.com/ItfploqtSh — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 30, 2019

00:54 dk 16 Ekim 2017 Diğer Emre Mor La Liga'daki ilk golünü attı Celta Vigo forması giyen Milli futbolcumuz Emre Mor Las Palmas maçında güzel bir gole imza attı. Emre, bu golle La Liga'daki ilk golünü de atmış oldu.



