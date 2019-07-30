SÜPER LİG

Emre Mor Galatasaray'da

Celta Vigo'da forma şansı bulamayan Emre Mor'un Galatasaray'a transfer olduğu açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Mor, Celta Vigo'da beklentileri karşılayamamıştı.

Emre Mor, Celta Vigo'da beklentileri karşılayamamıştı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Emre Mor'un transferinde mutlu sona ulaştı.

WBD Menajerlik Şirketi'nin CEO'su Erik Alonso, yaptığı açıklamada 22 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılara transferinin tamamlandığını duyurdu.

Galatasaray'ın oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiraladığı ifade ediliyor.
  • Emre Mor, 2017 yazında 13 milyon euro bonservis bedeliyle Dortmund'dan Celta Vigo'ya transfer olmuştu. La Lig'da beklentileri karşılayamayan genç oyuncu, geride bıraktığımız sezon İspanyol ekibinde sadece 468 dakika süre bulurken skora katkı yapamadı. Kulüp kariyerinde ise toplamda 72 maça çıkan milli futbolcu, 4 gol atarken 8 de asist kaydetti.

Emre Mor La Liga'daki ilk golünü attı
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Emre Mor La Liga'daki ilk golünü attı

Celta Vigo forması giyen Milli futbolcumuz Emre Mor Las Palmas maçında güzel bir gole imza attı. Emre, bu golle La Liga'daki ilk golünü de atmış oldu.


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