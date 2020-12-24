Galatasaray ile Fenerbahçe sosyal medyada kapıştı

Galatasaray Kulübü, müsabakadaki hakem yönetimine yönelik yaptığı paylaşıma Fenerbahçe'nin verdiği yanıtın ardından sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayımladı.
Sarı-kırmızılıların bu paylaşımında 2013 yılından sonra Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşayan takımlarla ilgili bilgi verildi. Ayrıca "Karanlıkları Aydınlatan!" ifadesine yer verilerek, 2011-2012 sezonunda Galatasaray'ın Ülker Stadı'nda oynanan derbinin ardından elde ettiği şampiyonluğun kutlamalarıyla ilgili fotoğraf paylaşıldı.
Bu süreçte Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda Galatasaray 4'er, Fenerbahçe ise birer şampiyonluk elde etmişti.
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2013 yılı sonrası Süper Lig şampiyonlukları:
Galatasaray 🏆 🏆 🏆 🏆
Beşiktaş 🏆 🏆
Başakşehir 🏆
Fenerbahçe 🏆
2013 yılı sonrası Türkiye Kupası şampiyonlukları:
Galatasaray 🏆 🏆 🏆 🏆
Akhisarspor 🏆
Fenerbahçe 🏆
Konyaspor 🏆
Trabzonspor 🏆 pic.twitter.com/BUPmvSEL08
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İki takım arasındaki mesaj düellosu ilk olarak Galatasaray'ın paylaşımıyla başlamıştı. Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı ve Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile turuncu-lacivertli 2 oyuncunun kırmızı kart gördüğü maçın ardından sarı-kırmızılıların sosyal medya hesaplarından siyah bir fon paylaşılarak, kalın harflerle "Futbolda kapkara gece!" ifadesi kullanılmıştı.
𝗙𝘂𝘁𝗯𝗼𝗹𝗱𝗮 𝗸𝗮𝗽𝗸𝗮𝗿𝗮 𝗴𝗲𝗰𝗲! ⬛️ pic.twitter.com/ZKQJW0Hhbo
𝗙𝘂𝘁𝗯𝗼𝗹𝗱𝗮 𝗸𝗮𝗽𝗸𝗮𝗿𝗮 𝗴𝗲𝗰𝗲! ⬛️ pic.twitter.com/ZKQJW0Hhbo— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) December 23, 2020
Fenerbahçe Kulübü tarafından bu paylaşıma verilen yanıtta ise "Futbolda kapkara gece!" ifadesine vurgu yapılarak, "O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!" açıklamasında bulunulmuştu.
O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli!
Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır! https://t.co/F2IaTpqRKq
O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli!
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