SÜPER LİG

Galatasaray ile Fenerbahçe sosyal medyada kapıştı

Süper Lig'de oynanan ve hakem kararlarının tartışmaya neden olduğu Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının ardından Fenerbahçe ile Galatasaray kulüpleri arasındaki paylaşımlara bir yenisi eklendi.

Haber Merkezi AA
Fenerbahçe-Başakşehir maçının hakemi Bahattin Şimşek, mücadelede verdiği kararlarla büyük tepki çekti.

Fenerbahçe-Başakşehir maçının hakemi Bahattin Şimşek, mücadelede verdiği kararlarla büyük tepki çekti.

Fotoğraf: Serhat Çağdaş / AA

Galatasaray Kulübü, müsabakadaki hakem yönetimine yönelik yaptığı paylaşıma Fenerbahçe'nin verdiği yanıtın ardından sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayımladı.

Sarı-kırmızılıların bu paylaşımında 2013 yılından sonra Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşayan takımlarla ilgili bilgi verildi. Ayrıca "Karanlıkları Aydınlatan!" ifadesine yer verilerek, 2011-2012 sezonunda Galatasaray'ın Ülker Stadı'nda oynanan derbinin ardından elde ettiği şampiyonluğun kutlamalarıyla ilgili fotoğraf paylaşıldı.

Bu süreçte Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda Galatasaray 4'er, Fenerbahçe ise birer şampiyonluk elde etmişti.

İki takım arasındaki mesaj düellosu ilk olarak Galatasaray'ın paylaşımıyla başlamıştı. Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı ve Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile turuncu-lacivertli 2 oyuncunun kırmızı kart gördüğü maçın ardından sarı-kırmızılıların sosyal medya hesaplarından siyah bir fon paylaşılarak, kalın harflerle "Futbolda kapkara gece!" ifadesi kullanılmıştı.

Fenerbahçe Kulübü tarafından bu paylaşıma verilen yanıtta ise "Futbolda kapkara gece!" ifadesine vurgu yapılarak, "O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!" açıklamasında bulunulmuştu.

Kadıköy'de Bahattin Şimşek vakası: "Başakşehir'den aldı Fenerbahçe'ye verdi"
Kadıköy'de Bahattin Şimşek vakası: "Başakşehir'den aldı Fenerbahçe'ye verdi"

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı maçta hakem Bahattin Şimşek gösterdiği yönetimle mücadelenin önüne geçti. Şimşek, sarı lacivertlilerin 4-1 kazandığı maçta Başakşehirli Rafael, İrfan Can ve teknik direktör Okan Buruk'u kırmızı kartla sahadan attı.Bahattin Şimşek'in maçı etkileyen kararları;-12. dakikada Gustavo'nun yaptığı sert hareket için VAR'dan gelen uyarıya rağmen kırmızı kart çıkartmadı.-Fenerbahçe'nin 2. golünde autun korner olarak karara bağlanması.-Başakşehirli Rafael'e gösterilen ilk sarı kart hatalı. Pozisyonda kart Skrtel'e çıkmalıydı. Bu karta tepki gösteren Rafael ikinci sarı kartla oyundan atıldı.-Okan Buruk bu pozisyona gösterdiği tepki nedeniyle oyundan atıldı.-İrfan Can, hakemin kararlarına isyan ettiği için oyundan atıldı.Rıdvan Dilmen ne dedi?"Hakem Gustavo'nun kırmızı kartını vermedi. Fenerbahçe'nin 2. golünde autu korner verdi. Skrtel faul yapmışken Rafael'e sarı kart verdi ve kırmızı kartla attı. Sonrasındaki kartlar da bu yüzden geldi. Skora etki eden 3 karar. Hakem maçı Başakşehir'den aldı Fenerbahçe'ye verdi. Fenerbahçeliler kusura bakmasın"Fenerbahçe-Başakşehir maçının hakemi Bahattin Şimşek&#39;in yönetimini 10 üzerinden değerlendir.❓/🔟#NasılYönetti pic.twitter.com/6amMLD2PMY&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 23, 2020

Başakşehir'den resmi açıklama: “Türk futbolu adına utanç gecesiydi”
Başakşehir'den resmi açıklama: “Türk futbolu adına utanç gecesiydi”

Süper Lig’in 14. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe’ye 4-1 mağlup oldu. Maç içerisinde Okan Buruk’un kırmızı kartla oyun dışı kalmasından dolayı basın toplantısına onun yerine katılan Başakşehir Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, Türk futboluna ve aklı başındaki insanlara göre utanç gecesi yaşadıklarını ifade ederek şöyle konuştu;“Maçı konuşmak isterdim, teknik analizini yapmak isterdim ama onu ilgili yorumculara bırakıyorum. Ben futbolu konuşmak istemiyorum bugün. Golümüz ağır geldi galiba. 1-0 öne geçmek güzel bir şey bizim için. Sonrasında ne olduğunu tam olarak anlayamadım. Martin’e göstermesi gereken kartı Rafael’e gösteriyor. Rafael’i saha kenarına uzaklaştırmaya çalışan Okan Buruk’a kırmızı kart gösteriyor. Aynı saniye içinde iki sarı kartı Rafael’e veriyor. Onun hamlesi var ama vurmuyor. Kırmızı kart çıkıyor VAR’a çağrılmıyor. Gustavo’nun yaptığı hareket muhtemelen bütün futbol adamları bunun kırmızı kart olduğunu bilirler. Fakat sadece maçın hakemi bunu görmedi. Okan Buruk’u görüyorsun. Orada sadece futbolcuya gidiyor. O pozisyon içinde olması onunda suçlu olması demek değil ki. Hakem maçın önüne geçti. Rafael dünya çapında bir oyuncu. Çok sansasyonel bir davranıştı hakemin yaptığı. Bütün Avrupa bu maçı veriyordu. Kötü bir deneyim oldu bizim için. Utanç duyduğumuz bir davranış. Maçı benim kanaatim şu ki maçı bitirmeyi bile beceremedi hakem. 4-1 mağlup takıma 5 dakika uzatma veriyorlar. 10 dakika verinde tam olsun. Kime yaranmaya çalışıyor bilemiyoruz. Herkes kendi gücüyle bir yere gelebiliyor bu ülkede. Geçen sene şampiyon olduk ve 2 maçta Fenerbahçe’ye yenildik. Fenerbahçe’nin de Başakşehir’in de herhangi bir takımında bu tür yanlı bir yönetime ihtiyacı yok. Hakemi kınıyorum. 4. Hakem hocamızın atılmasına neden oldu” Kadıköy'de Bahattin Şimşek vakası: "Başakşehir'den aldı Fenerbahçe'ye verdi"Fenerbahçe-Başakşehir maçının tartışılan adamı Luiz Gustavo

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