Başakşehir'den resmi açıklama: “Türk futbolu adına utanç gecesiydi”

Süper Lig’in 14. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe’ye 4-1 mağlup oldu.

Maç içerisinde Okan Buruk’un kırmızı kartla oyun dışı kalmasından dolayı basın toplantısına onun yerine katılan Başakşehir Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, Türk futboluna ve aklı başındaki insanlara göre utanç gecesi yaşadıklarını ifade ederek şöyle konuştu;

“Maçı konuşmak isterdim, teknik analizini yapmak isterdim ama onu ilgili yorumculara bırakıyorum. Ben futbolu konuşmak istemiyorum bugün. Golümüz ağır geldi galiba. 1-0 öne geçmek güzel bir şey bizim için. Sonrasında ne olduğunu tam olarak anlayamadım. Martin’e göstermesi gereken kartı Rafael’e gösteriyor. Rafael’i saha kenarına uzaklaştırmaya çalışan Okan Buruk’a kırmızı kart gösteriyor. Aynı saniye içinde iki sarı kartı Rafael’e veriyor. Onun hamlesi var ama vurmuyor. Kırmızı kart çıkıyor VAR’a çağrılmıyor. Gustavo’nun yaptığı hareket muhtemelen bütün futbol adamları bunun kırmızı kart olduğunu bilirler. Fakat sadece maçın hakemi bunu görmedi. Okan Buruk’u görüyorsun. Orada sadece futbolcuya gidiyor. O pozisyon içinde olması onunda suçlu olması demek değil ki. Hakem maçın önüne geçti. Rafael dünya çapında bir oyuncu. Çok sansasyonel bir davranıştı hakemin yaptığı. Bütün Avrupa bu maçı veriyordu. Kötü bir deneyim oldu bizim için. Utanç duyduğumuz bir davranış. Maçı benim kanaatim şu ki maçı bitirmeyi bile beceremedi hakem. 4-1 mağlup takıma 5 dakika uzatma veriyorlar. 10 dakika verinde tam olsun. Kime yaranmaya çalışıyor bilemiyoruz. Herkes kendi gücüyle bir yere gelebiliyor bu ülkede. Geçen sene şampiyon olduk ve 2 maçta Fenerbahçe’ye yenildik. Fenerbahçe’nin de Başakşehir’in de herhangi bir takımında bu tür yanlı bir yönetime ihtiyacı yok. Hakemi kınıyorum. 4. Hakem hocamızın atılmasına neden oldu”

Kadıköy'de Bahattin Şimşek vakası: "Başakşehir'den aldı Fenerbahçe'ye verdi" Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı maçta hakem Bahattin Şimşek gösterdiği yönetimle mücadelenin önüne geçti. Şimşek, sarı lacivertlilerin 4-1 kazandığı maçta Başakşehirli Rafael, İrfan Can ve teknik direktör Okan Buruk'u kırmızı kartla sahadan attı.Bahattin Şimşek'in maçı etkileyen kararları;-12. dakikada Gustavo'nun yaptığı sert hareket için VAR'dan gelen uyarıya rağmen kırmızı kart çıkartmadı.-Fenerbahçe'nin 2. golünde autun korner olarak karara bağlanması.-Başakşehirli Rafael'e gösterilen ilk sarı kart hatalı. Pozisyonda kart Skrtel'e çıkmalıydı. Bu karta tepki gösteren Rafael ikinci sarı kartla oyundan atıldı.-Okan Buruk bu pozisyona gösterdiği tepki nedeniyle oyundan atıldı.-İrfan Can, hakemin kararlarına isyan ettiği için oyundan atıldı.Rıdvan Dilmen ne dedi?"Hakem Gustavo'nun kırmızı kartını vermedi. Fenerbahçe'nin 2. golünde autu korner verdi. Skrtel faul yapmışken Rafael'e sarı kart verdi ve kırmızı kartla attı. Sonrasındaki kartlar da bu yüzden geldi. Skora etki eden 3 karar. Hakem maçı Başakşehir'den aldı Fenerbahçe'ye verdi. Fenerbahçeliler kusura bakmasın"Fenerbahçe-Başakşehir maçının hakemi Bahattin Şimşek'in yönetimini 10 üzerinden değerlendir.❓/🔟#NasılYönetti pic.twitter.com/6amMLD2PMY— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 23, 2020

Fenerbahçe-Başakşehir maçının tartışılan adamı Luiz Gustavo Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada Luiz Gustavo, rakibine sert bir harekette bulundu. 12. dakikada gerçekleşen bu pozisyon sonrasında Başakşehirli futbolcular kırmızı kart itirazında bulunsa da hakem Bahattin Şimşek, pozisyonu sarı kartla geçiştirdi.Konuyla ilgili sosyal medyada tepki içerikli mesajlar atılırken Rıdvan Dilmen de pozisyona dair fikrini NTV canlı yayınında paylaştı.Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"Ağır bir şeyler söylemek istemiyorum ama Başakşehir antrenman maçı gibi oynuyor. İstediği şekilde ataklar sona eriyor. Antrenman maçı gibi Başakşehir için. Fenerbahçe'nin hocası olsam, bu 4-2-4 gibi taktiği takımların yüzde 90'ına uygularım, böyle bir çılgınlık yaparım ama Başakşehir'e karşı yapmam. Gustavo'ya kırmızı kart verilmeliydi, tartışılmaz. Bu pozisyon kırmızı kart. Yaralayıcı bir harekettir. Cüneyt Çakır doğru bir istekte bulundu, 'gel' dedi ama aralarındaki görüşmelerde ne oldu bilemiyorum. Fenerbahçe'nin 10 kişi kalması gerekiyordu. Gustavo Noel'e gitmesin. Aranıyor. Bayağı uğraşıyor."



